Opinión | Olladas ao país
O discurso dos lumes do PPdeG non é críbel
Este domingo, 14-S, 20.000 persoas (segundo a Policía Local compostelá) ateigaron as rúas da capital de Galicia convocados pola plataforma ‘Por un monte galego con futuro’, que integra máis de sesenta entidades veciñais, sociais, sindicais e ambientalistas, entre estas últimas Adega, Ecoloxistas en Acción, a Sociedade Galega de Historia Natural e máis Greenpeace.
A demostración continuaba o ciclo encetado coas 29 manifestacións do 21-A noutras tantas cidades e vilas galegas que amosaron por xunto máis de 45.000 persoas e desenvolvíase despois dunha semana na que Rueda no Parlamento non só rexeitara dimitir por falla absoluta de responsabilidade do seu goberno, senón que mesmo rexeitaba calquera remuda substancial nas súas políticas, quer de prevención, quer de extinción, botándolle a culpa da catástrofe dos lumes deste agosto ao Goberno do Estado, aos incendiarios e aos propietarios de terreos que non limpan. Mentres, nunha nidia demostración do que só pode ser alcumado como ignorancia ambiental, advertía que nomeadamente o lume tiña queimado mato e pedras no canto de eucaliptos, descoñecendo a riqueza ecolóxica que fornecían esas pedras das que falaba.
O PPdeG leva gobernando a Xunta dende 2009 e ten experiencia abondo na testaxe das súas políticas de prevención e extinción. Por outra banda, coñece xa da fasquía da nova xeración de lumes xurdida tanto das resultas do cambio climático como, nomeadamente, do amoreamento de combustíbel no noso rural por mor do seu abandono, manifestada no noso país na vaga de outubro de 2017. O discurso do PPdeG, sinxelamente, non é críbel.
Porque o abandono do medio rural e máis a súa subordinación a unha política forestal extractivista, que descoñeceu a plurifuncionalidade ambiental, agraria e forestal do monte e extendeu desaqueladamente o eucalipto pairan como caldo de cultivo dese combustíbel. Mais os incumprimentos non son só de modelo, senón sectoriais e desenvolvidos nunha chea de frontes. Velaí a denuncia do Tribunal de Contas da Unión Europea denunciando que non se cumpre a regra europea que esixe que todas as devasas sexan obxecto dun mantemento cada tres anos. Velaí as 190 vacantes do sistema de extinción deste ano ao comezo da vaga de lumes de agosto , denunciadas polos sindicatos CIG e CSIF ou as restricións salariais que sofren os bombeiros forestais por non ser contratados durante todo o ano para desenvolver as tarefas de prevención que son fulcrais para evitar os lumes da tempada do verán.
Outros graves erros son lexislativos, por mor da reforma que Núñez Feijóo desenvolvera na lexislación sectorial de defensa contra os lumes forestais, que reduciu dos 125 e 100 m da lei aprobada pola maioría que apoiaba ao goberno de coalición BNG-PSdeG no 2007 aos actuais 50 m para as franxas de protección dos núcleos rurais, vivendas e infraestruturas. Distancia que é absolutamente insuficiente, malia que de xeito testán aínda a defenda a xerente da empresa pública galega SEAGA. Ou a liquidación das Unidades de Xestión Forestal aprobadas por aquel goberno, que encetaban a solución para a fragmentación da propiedade forestal no que atinxe á prevención dos lumes.
O discurso do PPdeG canto aos lumes non é que non sexa críbel, senón que cada vez máis persoas neste país saben que detrás desa caste de ladaíñas atópase a incompetencia dos altos cargos da Xunta e maila conexión dos intereses do partido que alicerza o seu goberno co modelo de política forestal extractivista e monofuncional de Altri, Ence e Navigator. Velaí a agresividade do voceiro do PPdeG no Parlamento e do propio Rueda contra a oposición e, nomeadamente, contra a líder do BNG, Ana Pontón.
