Paz del mundo en juego

Estamos todos más o menos encaminados rumbo a un nuevo curso, cada cual atento a sus tareas. Encajados y contentos unos, superados y abrumados otros. Las agendas se recomponen tras las tradicionales vacaciones. Sabemos a qué atenernos y lo vamos afrontando con mayores o menores ilusiones. Seguro que pagaríamos por sentirnos esperanzados. Sería señal de que hay luces y alegrías en esos nuevos horizontes, pero la esperanza no se vende ni se compra: se cultiva en los corazones.

Los profesores en los coles, los gobernantes en los atriles que les ponen delante, los entrenadores de deportes y de oposiciones en sus aulas o ante sus ordenadores: todos dibujan meses prometedores. Y suele pasar -aunque no siempre se percibe- que de entrada la musiquilla suena hermosa, arropada de sabrosas propuestas aderezadas de buenos sones. Cosa diferente es si detrás hay veracidad o crasa campaña publicitaria con consciente o solapada opacidad.

Sucede algo parecido a lo que acontece con los spots televisivos. Ofrecen artículos o diversiones con bellas palabras o mediante ingeniosos eslóganes. ¿Han visto cómo se anuncia LALIGA ahora? Con ópera y música romántica y barroca. Por eso me he parado a pensar si detrás hay algo más que vistosidad sonora y si se acomoda lo que aporta el fútbol -u otro deporte- con lo que esas melodías evocan. Pero no consigo descifrar apenas nada, pese a mi trayectoria investigadora.

Es bueno el lema: «El mundo es nuestro terreno de juego. El futuro es mejor si jugamos todos». Moeve -antigua Cepsa- se estrena como auspiciadora y muestra sus valores (diversidad y sostenibilidad) ejemplificados por un azulado globo terráqueo y cuatro futbolistas, de los que queda claro que no son grandes goleadores, sino reflejo de una sociedad real y dispar, con gente normal y otra con discapacidad. ¿Y la música? Carente de conexión alguna con la imagen; eso sí, envolvente: Pachelbel con su ‘Canon’ recurrente, interpretado por una orquesta sinfónica. ¿Tiene alguna lógica?

Vamos con otros patrocinadores: una cadena de comida rápida estadounidense -que se supera a sí misma con sus pintorescos inventos- y diversas marcas distinguidas por su popularidad entre los consumidores, aunque todas bajo sospecha por su controvertida salubridad. Y de nuevo melodías efectistas sin pizca de estar cabalmente elegidas. Sigo sin saber el papel qué aquí pintan otras dos obras: un aria de ‘La Reina de la Noche’ de «La flauta Mágica» de Mozart, y la ‘Oda de la Alegría’ de la «Novena» de Beethoven. En el plasma, una super hamburguesa con tiple salsa de queso cheddar y galletas de chocolate negro avainillado y cremoso relleno. Preciosas melodías. Diría incluso que exquisitas, pero en mi afán de discernir lo señalado solo consigo deducir que no van dirigidas a atléticos campeones sino a buenos disfrutones.

«Las horribles ensaladas con fragmentos de obras clásicas, las melodías sentimentales, y las canciones populares que se confeccionan habitualmente para acompañar a las películas no demuestran sino la incapacidad de los productores para concebir obras cinematográficas originales con su propia música» (C. Chávez, 1937). Son palabras que se refieren al cine, aunque sirven al caso. Así suele suceder con las programaciones que estos días nos presentan: entran bien por los oídos, pero por experiencia sabemos que distarán de desarrollarse tal cual las venden, siendo las puestas en escena atractivos cebos, bonitos envoltorios, de escasa novedad, gestados con mal entendida intelectualidad y poco más. Mutatis mutandis, las protestas pro palestina suenan de maravilla y han conseguido visibilidad. No obstante, lo urgente es alcanzar la paz, con paz y en paz.