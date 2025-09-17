Repensar las titulaciones universitarias

Galicia, desde sus tres Universidades y siete Campus, con sus tres Rectores y la Xunta de Galicia, con la Consellería competente al frente, ha de reflexionar y tomar decisiones sobre su oferta de titulaciones, al menos en el ámbito de lo público. Que las tres universidades funcionen, en casi todo, como si fuesen una sola debiera de ser un primer requisito, a tener en cuenta, en cuestiones tales como medios -profesorado incluido y, por lo tanto, compartiendo capacidad y competencia docente-, objetivos comunes en cuanto a titulaciones ( y no una insana competencia entre ellas), aspiraciones similares en el ámbito de la investigación... Queda, en todo esto, y mucho más, casi todo por recorrer. El localismo repercute en el sistema de una manera nociva y lo que precisa el país, en este sentido, es otra cosa a la que, como universitarios, y gallegos, debemos aspirar.

Estos días nos encontramos con los datos de aquellas titulaciones que tienen, en bastantes casos, un número importante de plazas vacantes para el curso en inicio. Quizás sea por algo que ha de corregirse lo antes posible. Es probable, es verdad, que su atractivo, para una profesionalización futura, sea escaso (de ser así habría que aportar menos plazas desde un sistema público) pero también lo es que aquello que se enseña, en su plan de estudios, carezca del interés debido. Quien va a estudiar ha de sentir necesario – diría que imprescindible- la aportación de conocimientos válidos – aquellos que son realmente necesarios- para una formación consistente en relación con un futuro mercado de trabajo.

Parece, en cualquier caso, preciso que se indague sobre el funcionamiento de cada plan de estudios, que se valoren sus contenidos y el grado de aceptación, a lo largo de toda la carrera, por parte del alumnado; que se revisen de una forma flexible sus contenidos, no condenando al discente incidiendo sobre lo secundario y no sobre lo principal. Es claro, si lo aportado es lo más idóneo – y no otra cosa- quizás esas plazas vacantes, en el futuro. dejen de serlo y, si no, hay que ajustar un sistema que, por ser público, pagamos entre todos.