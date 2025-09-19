La ‘Taxe Zucman’: una línea roja

¿De dónde sacar el dinero para atajar la deuda pública sin incendiar los ánimos? Es la misión imposible de Sébastien Lecornu, quinto primer ministro francés desde el inicio del segundo mandato de Macron en 2022. Su predecesor, François Bayrou, se defenestró arrastrado por su presupuesto que pretendía ahorrar 44 mil millones en 2026 y por su rigidez para negociar apoyos parlamentarios.

Con la calle inflamada, Lecornu dice haber tomado nota y promete a los franceses “una ruptura de fondo no sólo de forma”, pero sin decirles quién saldará el agujero cavado en las cuentas públicas por las bajadas de impuestos de Macron: al llegar al poder en 2017 el deficit era del 3,4% del PIB frente al 5,8% actual.

Ahí está el quid, apunta el joven economista Gabriel Zucman al vespertino Le Monde:

“Todo el mundo ha comprendido ya el problema. Los mil millonarios (…) pagan dos veces menos impuestos que la media de los franceses porque tienen sus ingresos alojados en sociedades holding que escapan al impuesto”.

La lectura de Zucman, suscrita por la izquierda, es que en Francia hay injusticia fiscal ya que en lo alto de la escala de la riqueza (mas de 150 millones de renta anual) solo se tributa un 26% mientras que la clase media tributa un 46%.

Para la diputada ecologista Clementine Autain es inconcebible que una médica de un hospital público, un panadero o un ferroviario paguen proporcionalmente más que Bernard Arnault (LVMH), los herederos de Chanel o Françoise Bettencourt (L’Óréal). Un estado comparable al Antiguo Régimen, dicen los ecologistas citando a Alexis de Tocqueville: “Desde el momento en que el impuesto tenía por objeto, no alcanzar a los más capaces de pagarlo, sino a los más incapaces de defenderse de él, se llegó a la monstruosa consecuencia de evitárselo a los ricos y cargarselo a los pobres”.

Hecho el análisis, hallada la solución: la tasa Zucman. El economista y profesor de la Paris School of Economics, propone gravar con el 2% los patrimonios superiores a 100 millones de euros anuales. Esta tasa adicional afectaría a 1 800 contribuyentes y recaudaría, según sus cálculos, unos 20 mil millones de euros al año, con los que ir saldando la deuda (3,345 billones de euros).

La tasa Zucman es ya una línea roja tanto para que la izquierda, sobretodo los socialistas, apoye al nuevo primer ministro, e igualmente para la patronal, que no tragaría con ella. La oposición de los empresarios de las start-up tecnológicas de French Tech es frontal, ya que incluye en el patrimonio a gravar los activos profesionales, de modo que tendrían que tributar por el capital que tienen en la empresa sin necesariamente haber obtenido los ingresos para pagar la tasa Zucman. Aducen que la captación de fondos para la valoración de sus empresas sirve para innovar y crecer, y que de aprobarse la tasa Zucman tendrían que vender sus partes para saldar un impuesto sobre una “riqueza virtual”.

“Medida ideológica” -añaden- que no solucionaría el problema de la deuda sino que lo agravaría, aunque no se niegan a discutir sobre una mayor contribución a las arcas públicas de los más ricos, en particular de las fortunas heredadas.

Sebastien Lecornu tiene apenas dos semanas para cerrar un presupuesto para 2026, entretanto los franceses exhiben su gran afición por el debate, con movilizaciónes sí, pero con argumentos y sin insultos.