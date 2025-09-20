¿…y por qué? ..., ¿y por qué? ..., y cuando el adulto ya no acierta a dar más explicaciones, contesta: “Cuando seas mayor te lo explico, ahora no lo entenderías”; lo que refleja incapacidad para dar una respuesta satisfactoria al niño o carecer de la paciencia necesaria. Este diálogo, bastante frecuente, tiene un importante efecto negativo, si se repite, porque irá debilitando su curiosidad.

La curiosidad es natural desde la niñez, cuando empezamos a explorar el mundo que nos rodea, balbuceamos las primeras palabras para expresar deseos, descubrimos debilidades, admiramos el vuelo de un pájaro, entramos en una habitación cerrada y oscura …

Al no dar respuestas convincentes o perder la paciencia, olvidamos que de la curiosidad nacen el aprendizaje, el conocimiento, el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la iniciativa, …

El fomento de la curiosidad infantil implica favorecer sus iniciativas, aunque se equivoque, porque el principio error-acierto es fundamental en el proceso formativo. Penalizar el error, como norma, obstaculiza el aprendizaje; la experiencia de vivir el propio error es sumamente educativa.

En la adolescencia, la curiosidad servirá para potenciar el pensamiento crítico, la reflexión, la iniciativa, la creatividad y el emprendimiento, descubrir nuevos horizontes y afrontar los retos que la vida va presentando.

En la vejez tiene un sentido especial: hay que evitar identificarse con “Los que están siempre de vuelta de todo y no han ido nunca a ninguna parte”, en palabras de Antonio Machado.

Abstenerse de indagar sobre el mundo que nos rodea, supone desentenderse de los continuos y rápidos cambios sociales, tecnológicos, culturales, ideológicos, … que se producen, lo que nos conducirá al aislamiento, por falta de comprensión de nuestro entorno. Naturalmente, conocer no significa compartir.

Perder la curiosidad supone vivir de refranes como “Cualquier tiempo pasado fue mejor” o ” Tiempo pasado traído a la memoria, da más pena que gloria”. Mantengamos abierta la ventana de la curiosidad hasta que un viento no deseado la cierre de forma intempestiva.

Evitemos la vejez prematura por falta de interés en el mundo que nos rodea.