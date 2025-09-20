Perfiles bajos en Oriente Medio

La fuerza de Occidente a la hora de mediar para encontrar una solución al conflicto palestino-israelí, ahora intensificado debido a la guerra del Estado hebreo contra Hamás, se sigue debilitando debido al indisimulado apoyo a Israel de Estados Unidos y Alemania. Las dos grandes locomotoras de América y Europa no ocultan su preocupación por cuanto acontece en Oriente Medio, pero se cuidan muy mucho de asumir posicionamientos duros frente al Ejecutivo y las políticas de Benjamin Netanyahu. Esta actitud condescendiente les puede acarrear problemas en el futuro. Me refiero al momento en que se ponga fin a la intervención militar israelí en la Franja de Gaza, o Hamás decida dejar en libertad a los rehenes que todavía mantiene cautivos. Será entonces cuando la sociedad y los tribunales hebreos abrirán o retomarán los procesos judiciales que pesan sobre Netanyahu, no sólo en términos de los supuestos indicios de corrupción, sino también por su responsabilidad en los fallos de seguridad y Defensa que facilitaron el ataque terrorista de las Brigadas Al-Qassam que supuso el asesinato de 1.200 civiles y militares israelíes, y el secuestro de otras 200 personas.

En el Capitolio, congresistas y senadores demócratas presionan a Donald Trump para que ponga freno a tanto despropósito. Pero el presidente se resiste, al tiempo que se relame imaginando el beneficio económico que le generaría poder hacers e con, al menos, parte de una Franja de Gaza cuyo reparto parece que ya están negociando Washington y Tel Aviv. A nivel europeo, la cosa no pinta mucho mejor. Pese a los intentos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para presionar a Israel, ya henos visto que apenas han conseguido proponer unas sanciones leves que, aun así, todavía tendrán que dirimirse dentro del Consejo de la UE, y también en los parlamentos de los Veintisiete.

A ello debemos añadir la flojera que muestran los propios países de Oriente Medio. Lo vimos la semana pasada. Los países árabes e islámicos se afanaron en mostrarle al emirato qatarí su apoyo tras el ataque aéreo lanzado por el Ejército hebreo el pasado 9 de septiembre contra un edificio residencial en Doha, donde se encontraba el Buró Político de Hamás. El Gobierno de Qatar, aliado de EE.UU. y que financió de manera abierta y durante mucho tiempo a Hamás (con la aquiescencia de Washington y Tel Aviv), llegó a definir la agresión como “terrorismo de Estado”; y el primer ministro qatarí, el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani incluso se reunió el fin de semana pasado en Washington con Marco Rubio y J. D. Vance, y también cenó con Trump y con el enviado especial Steve Witkoff en Nueva York.

Pero no consiguió mucho más que una visita de apoyo de Marco Rubio a Doha horas después de su paso por Jerusalén. Y la cumbre extraordinaria de emergencia de Estados árabes e islámicos que tuvo lugar en Doha a inicios de semana, convocada bajo el paraguas de los 22 países miembros de la Liga Árabe, y los 57 de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), apenas logró consensuar una mera advertencia a Israel de que su actitud beligerante podría provocar la desestabilización de toda la región, deteriorar la cooperación árabe-israelí en materia económica y de seguridad, y debilitar muchos de los proyectos desarrollados al amparo de los Acuerdos de Abraham. En fin, que mostraron un perfil bajo frente a Israel que sorprende casi tanto como la parálisis de Qatar, Irán o Egipto a la hora de echar mano de su preeminencia sobre Hamás para exigirle que libere a los rehenes, y contribuya a poner fin al tremendo sufrimiento del pueblo palestino.