Los Reyes visitaron Egipto

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia visitaron por primera vez Egipto, socio estratégico para España, como respuesta a la invitación cursada por el propio presidente Abdelfatah al-Sisi. Estuvieron en El Cairo, y también en Luxor. Y aprovecharon para mostrar el compromiso de nuestro país con el mundo árabe a nivel no sólo diplomático, sino también comercial y, sobre todo en esta ocasión, cultural. Urge afianzar nuestros vínculos con esta bella República Árabe, que aprovecha con entusiasmo los numerosos convenios de intercambio firmados con nuestras universidades, al tiempo que colabora con nuestro Gobierno tanto en términos de seguridad frente al terrorismo yihadista, como a la hora de fiscalizar el flujo migratorio que tiene lugar en el Mediterráneo oriental. No olvidemos que su situación geográfica entre Europa, África y Asia lo convierten en un enclave estratégico tanto a nivel político como comercial.

Nuestros monarcas deseaban afianzar las fuertes relaciones diplomáticas reiniciadas por Don Juan Carlos I y Doña Sofía con Anwar el-Sadat en 1977, tras la Transición. Desde entonces, el rey emérito visitó el país de los faraones en 1997 y 2008, con el malogrado militar y expresidente Hosni Mubarak como anfitrión. Mucho ha cambiado Egipto desde entonces. Así, el país que supo reivindicarse también durante la famosa Primavera Árabe, hoy desea pasar página, y convertirse en un escenario clave tanto para Europa, como en el contexto africano; tanto desde la organización Unión por el Mediterráneo, como en el seno de la denominada Alianza de Civilizaciones. De hecho, dada su situación fronteriza con la Franja de Gaza, y su actitud activa en las negociaciones de alto el fuego con Israel, muchos le exigen (al igual que a Qatar y a Irán) una actitud más activa a la hora de dialogar con Hamás, a fin de que libere a los rehenes israelíes, y contribuya así a poner fin al inmenso sufrimiento del pueblo palestino.

Es importante resaltar, asimismo, los intereses comerciales y turísticos que mantiene Egipto con España, más allá de su papel como garante de la seguridad del Canal de Suez; un rol, éste, el del tráfico del canal, que se ha visto muy afectado por el conflicto en Gaza. A mayores, debemos recordar que la República de las pirámides compite con España en atracción de visitantes; aunque es cierto que tras los conflictos derivados de la Primavera Árabe y de las guerras en Oriente Medio, su atractivo turístico ha disminuido. En términos comerciales, Egipto nos aporta gas natural y productos químicos y textiles, a cambio de maquinaria, tecnología, automoción y recursos agroalimentarios. El año pasado las exportaciones españolas a Egipto se redujeron un 5%.

Aun así, son más de 60 las empresas de capital español asentadas en el gigante norteafricano, también del sector del transporte, la energía, el agua, las energías verdes, o las infraestructuras, tan urgentes para el país tanto en términos ferroviarios, como en lo relativo al metro (esencial para El Cairo). En todo caso, casi el 25% de las exportaciones egipcias tienen a la UE como destino preferente. Ahora, pese a una inflación cercana al 16%, y a un déficit público de en torno al 9%, el principal hándicap de Egipto en términos de inversión extranjera es el control del país y de la economía que mantiene la cúpula militar local. Esta preeminencia del Ejército genera inseguridad jurídica, fomenta la corrupción, y frena el apetito inversor en esta bellísima República Árabe, incluso pese a esa previsión de crecimiento del PIB que el Banco Mundial, y el FMI en su informe de julio, situaban por encima del 4%.