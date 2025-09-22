Leer no nos hace mejores, sin embargo...

Ha sido polémico, al menos en prensa y en redes sociales, el comentario de la influencer María Pombo: «Leer no nos hace mejores». Personalmente estoy de acuerdo, pero deseo presentar algún matiz, que no invalida esta opinión. Los matices son importantes; alguien llegó incluso a decir que «sin matices, no hay cultura».

Si dijésemos que leer nos hace mejores estaríamos afirmando la superioridad moral de los lectores. Pero Cervantes (gay o no gay, esa no es la cuestión), en ‘El Quijote’, nos dice: «Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro».

Y, ¿cuáles son las acciones de Don Quijote? Pues nos lo dice varias veces, o se lo recuerda a él Sancho: «enderezar tuertos y deshacer agravios» (tuerto en sentido de torcido, enderezar tuertos por «resolver injusticias»). Son acciones en relación con los demás, resultan en un bien para el otro.

Aunque el beneficio de leer es indiscutible para el lector, no es evidente que leer sea bueno para las personas con las que se relaciona. El hábito lector afila algunas de nuestras capacidades intelectuales, pero éstas no son más que herramientas, y, como toda herramienta, pueden usarse para el bien o para el mal; corresponde a nuestra libertad elegir. Sólo algunas lecturas nos llegan a lo más profundo, alcanzan nuestra alma y contribuyen a darle forma, y no cualquier forma, sino una que nos impulsa a realizar buenas acciones.

Y, ¿qué lecturas pueden llegar a lo más hondo y dejar esa huella? No depende sólo del libro elegido. Ha de tratarse de libros valiosos que seamos capaces de entender e interpretar, leídos con la disposición adecuada, que excluye la prisa o la exigencia de placer (el placer lector es enorme para el lector habitual, pero aparece más fácilmente cuando no lo exigimos ansiosamente). Dice Kafka en una carta: «Si el libro que leemos no nos despierta con un puñetazo en el cráneo, entonces ¿para qué leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío, también seríamos felices si no tuviéramos libros,..., un libro tiene que ser el hacha para el mar helado que llevamos dentro».

Los lectores sólo a veces somos capaces de una lectura ‘tipo Kafka’, aunque nos conviene estar siempre embarcados en alguna por múltiples razones, variables según la ocasión: ayudarnos a pensar, o a dejar de pensar; divertirnos y descansar de la dureza de este mundo; mantener en forma nuestros músculos lectores para afrontar en el futuro lecturas de mayor aliento (la actividad del lector ‘fuerte’ tiene algunas características que no difieren mucho de las del corredor o alpinista avezado).

Es mi intención contarles lo que entiendo por libro valioso, disposición favorable para la lectura, algunas lecturas que para mí acaso se han aproximado algo a lo mentado por Kafka, y otros asuntos acerca de la lectura y los libros, en artículos sucesivos, si ustedes y El Correo Gallego lo tienen a bien.