Tiempo de silencio, tiempo de destrucción

La ley de la selva avanza en el mundo a grandes trancos. Los responsables, varios líderes políticos. Han comenzado una cruzada basada en el regreso a la tiranía y en la defensa de toda inhumanidad. Apoyarlo es de cobardes. Trump sume a su país en la más absoluta vergüenza. Pero nadie puede poner límite al magnate, que hace de la ignorancia palanca de gobierno, y se permite el lujo de violentar, como otros, las normas internacionales, y de ser, o eso es lo que parece, colaborador necesario en la gran matanza de Oriente Próximo. Estamos entregando el mundo a gente que se mueve en la maldad.

Mientras, la Unión Europea avanza sin brújula. El Reino Unido, con un Starmer también a la deriva, se dedica a pactos con el amigo americano (amigo, mientras le interese), y su rey, entre dorados, a chocar las copas de champán en Windsor con el playboy del mundo occidental. Desde Bruselas no llega nada mínimamente aprovechable, salvo el más absoluto descrédito, junto a no pocas dosis de hipocresía, algo que Borrell, el último líder sólido de la UE, ha explicado con tanta claridad. El negacionismo ya no es el del cambio climático, ni se basa en majaderías como lo de que la tierra es plana (al menos, con eso te echabas unas buenas risas), sino que ahora se trabaja el negacionismo diseñado sólo para hacer daño, en el elogio de la inhumanidad.

Este es un tiempo de destrucción y de silencio, como diría el gran Luis Martín-Santos. La combinación de destrucción y silencio siempre es letal. La pandemia de estupidez, ayuda. Pero en eso estamos. No hay nadie al timón. No hay nadie a los mandos. Salvo muy contadas excepciones, parece que hemos dejado el mundo (no es la primera vez) en manos de unos cuantos ignorantes y, por qué no decirlo, en manos de unos cuantos desalmados. Y nadie parece ser capaz de poner coto a este sindiós. A esta completa vergüenza. Sólo la gente puede hacerlo. Sólo la sociedad civil que debería enmendar cuanto antes todo esto. Se impone cuanto antes un movimiento de indignación de alcance global. Se impone ya un movimiento social, por supuesto pacífico, en defensa de la democracia y de la libertad, ante tanta violencia política, que deje en fuera de juego a representantes que, aunque fueran elegidos, están abusando de su estatus para despreciar el sentido común y olvidarse de los derechos humanos.

Es necesario decir basta ante esta deriva autoritaria, que está en el camino de destruir incluso democracias como la estadounidense. Lo que estamos viendo allí, desde su gobierno, en cuanto a impunidad, abuso de posición e inhumanidad, por no hablar de la censura, que es siempre el recurso a la fuerza de los mediocres, no es sencillamente soportable. Es una tortura para su propio país. Y, a lo que se ve, es una sombra que avanza ya sobre nosotros.

Tampoco se comprende que aquí la derecha política se vuelque en contra de lo que opina una mayoría más que aplastante (como sucede en el asunto de Gaza, según el barómetro del Instituto Elcano), simplemente porque creen que puede ser rentable llevar la contraria al gobierno en esto. Pero no lo es. Es un error que Feijóo ya empieza a atisbar. Rendirse a las posturas maximalistas de algunos políticos locales del partido no es una opción. Tampoco lo es seguir la errónea filosofía de líderes del pasado, de derechas, pero también de izquierdas (en fin, es un decir), que muestran hoy a las claras su obsolescencia de pensamiento. Y que, como diría uno de ellos, parece que ladran su rencor por las esquinas. El pueblo siempre termina despertando.