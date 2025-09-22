Trump ante el deseo venezolano

Donald Trump, además de cumplir su promesa electoral de combatir el tráfico de drogas y de pandilleros hacia Estados Unidos, está tratando de forzar algún tipo de negociación política, incluido un posible cambio de régimen; presionando psicológicamente a Maduro; forzando una ruptura interna del chavismo ante una hipotética irrupción táctica de EE.UU. en Venezuela; e incluso motivando una movilización social venezolana; así como deserciones y tensiones dentro de las unidades militares bolivarianas. Trump justifica sus acciones militares alegando que los pandilleros y narcotraficantes venezolanos constituyen una amenaza para la seguridad nacional, para la política exterior del país, y para los intereses internos de EE.UU.

No descarta incluso atacar a los cárteles de la droga dentro de Venezuela. Para ello podría, por ejemplo, realizar operaciones quirúrgicas destinadas a destruir las pistas de despegue clandestinas utilizadas por los narcotraficantes. Es para eso para lo que se ha preparado estos días pasados el Ejército estadounidense. La posibilidad de una intervención militar a mayor escala sería difícil con el dispositivo desplegado hasta ahora por La Casa Blanca en El Caribe. Además, cualquier tipo de guerra abierta y declarada necesitaría el visto bueno del Congreso, a diferencia del despliegue de tropas u operaciones militares tácticas que desee acometer Trump; para lo cual sí está avalado por el artículo II de la Constitución estadounidense.

El presidente da por probados los vínculos de la cúpula militar y política de Venezuela con el Tren de Aragua, el conocido como Cártel de los Soles, e incluso con diversos cárteles de Centroamérica que también operan en Europa. Por eso la lucha de Trump contra el narcotráfico también beneficia a la UE en su conjunto; y especialmente a España, vía de entrada de estupefacientes hacia el Continente. Recordemos que son los mismos cárteles de la droga que trafican a este lado del Atlántico tanto a nivel marítimo, como aprovechándose de privilegios asociados a las cúpulas políticas y militares de diversos países de América Latina. El problema es que, llegado el caso, España ya no será tenida en cuenta a la hora de gestionar políticamente la lucha contra el narcotráfico a ambos lados del océano, debido al posicionamiento de nuestro Gobierno en contra de la Administración Trump.

Tampoco ayuda la actitud ‘prochavista’ evidenciada por Zapatero; quien ya no es bienvenido en Washington; y que, tanto en Europa como en América, está siendo asociado al entorno del presidente venezolano; e incluso acusado de frustrar la transición en Venezuela, ayudando a perpetuar, así, el régimen de Maduro. Lo ha sugerido tanto ahora el subsecretario de Estado Christopher Landau (quien llegó a amenazar con retirarle el visado de entrada a EE.UU.), como también en 2020 Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Su negativa a catalogar de fraudulentos los resultados electorales de Venezuela en 2018 y 2024; su mediación para forzar la salida del opositor Edmundo González Urrutia; e informaciones que apuntan a su interés en ver a Delcy Rodríguez como sustituta continuista de Maduro, juegan en su contra. Como también lo hace el recuerdo de su desprecio a la bandera estadounidense en 2003 durante el desfile del Día Nacional. Una pena, pues cada vez está más claro que estamos llegando al final de un régimen que, según los sondeos, ya anhela el 86% de los venezolanos; casi tantos como los que declaran su deseo de abandonar el socialismo, y de que Edmundo pueda asumir, por fin, la presidencia del país.