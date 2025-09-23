La banalidad del mal (y la costumbre)

No es exactamente que la democracia mute hace un autoritarismo invisible, como decía ayer Martínez-Bascuñán, sino hacia un autoritarismo bien visible, obsceno a veces, y casi siempre ostentoso. Las palabras que llegan desde la ultraderecha (y desde ese ejército de supuestos ‘influencers’ que las promocionan en las redes) ya no se disfrazan de nada, ni disimulan nada, como tampoco lo hacen los líderes que defienden esta deriva antidemocrática, empezando por Trump. Muy al contrario, han descubierto que hay algo muy rentable en jugar con el morbo de la derrota de las normas internacionales y un gozo pueril en chapotear en el barro, en promover la ley de la selva. Eso es exactamente lo que está empezando a suceder.

Quiero decir que no estamos ante una delicada mutación de la política, ni ante un proceso de demolición que intenta pasar desapercibido, sino que, a estas alturas, ya tenemos a líderes metidos de hoz y coz en la destrucción de la multiculturalidad, en el abandono de toda diplomacia y en un entusiasmo enfermizo que promueve la fuerza y el autoritarismo. El mal ha penetrado en las estructuras del poder que parecían seguras y protegidas por el sentido común y la soberanía popular, y lo hace con muchos apoyos, por surrealista que parezca, desmontando prácticamente todo aquello en lo que creíamos.

Y por eso es este un momento tan peligroso. Porque el mensaje manipulador ha calado, se ha colado en una parte de la población (sí, parece que también aquí), y ha adquirido ese raro prestigio de instrumento antisistema, esa apariencia de revolución, lo que quizás ha llevado, como dicen las encuestas, a un cierto aprecio por parte de una juventud, que, según esos datos, representa la mayoría del voto ultra en nuestro país. No es sólo la banalidad del mal, que decía Hannah Arendt, filósofa alemana de origen judío, un concepto que tanto se repite ahora por las similitudes con algunas atrocidades del presente. La banalidad del mal implica la normalización del terror, el no reconocimiento de acciones contrarias a los derechos humanos, o, incluso más allá, el desarrollo de un orgullo aparentemente enfermizo, pero también normalizado, que se basa en el cumplimiento de acciones atroces contra las personas, sin que intervenga ni el humanismo ni la reflexión. Arendt identificaba el mal con “la falta de pensamiento”, pero también con la inacción y el egoísmo. Parece que hoy estas características están presentes.

Creo que todo esto explica lo que sucede en la franja de Gaza, y en otros lugares del planeta, y aquí lo hemos llamado también a veces “la costumbre del mal”, una etiqueta semejante, pues implica que la muerte y la destrucción comienzan a ser en el mundo poco menos que una costumbre, un acto que se asume sin más. Y todo esto no sólo se convierte en una triste costumbre para las víctimas, sino para los victimarios, que parecen ejecutarla como un procedimiento burocrático sin implicaciones éticas, como decía Arendt, y también para muchas autoridades globales, que evitan cualquier pensamiento, por si la culpa hace su aparición, y alzan un muro de silencio.

Todo esto no sólo sucede en los escenarios de la tragedia y el dolor, sino en la pulcritud de algunos países occidentales. La banalidad del mal (y la costumbre del mal) parece instalada en la estrategia de poder de Trump, y no sólo con respecto a Oriente Medio. Su proyecto de demolición de la democracia norteamericana intenta colarse como una operación rutinaria, aunque, dada su personalidad, no deje de jactarse de sus continuos disparates.