La Fundación do Pedrón de Ouro en 2025

Ha sido Octavio Sanmartín Domínguez el primer presidente, en el año 2025, del Patronato de la Fundación Pedrón de Ouro que, ya el año anterior, había entregado su primer premio, en reconocimiento a Faustino Rey Romero. Esta entidad perseveró en el tiempo y hoy es Xosé Ramón Fandiño quien se responsabiliza de su presidencia; en él contamos con uno de nuestros intelectuales destacados; en su caso por una impecable hoja de servicios, con algunos méritos tan relevantes como el ser quien dirigió la elaboración, en su primera tirada, de la Gran Enciclopedia Gallega, algo que, en su momento, fue un auténtico hito.

Como bien se sabe es la Casa Museo Rosalía de Castro el lugar de entrega de los premios anuales – el Pedrón de Ouro y el Pedrón de Honra-. Con ellos, más allá de lo que son los reconocimientos de carácter oficial, se pone en valor lo llevado a cabo por tantos y tantos que hacen, o hicieron, lo que hoy somos como un pueblo, con un ser y una cultura propia, valorando aportaciones no siempre conocidas y, en cualquier caso, insuficientemente consideradas.

Ahora sale a la luz un libro titulado Un fío de amor e lealdade a Galicia, editado con el patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que tiene como autor al citado Xosé Ramón Fandiño Veiga. A través de sus páginas, y abundantes ilustraciones, el lector recorre los sesenta años de la Fundación do Pedrón de Ouro; los transcurridos entre 1964 y 2024. También se contienen aquí una selección de noticias publicadas en prensa, además de aportar fragmentos de los discursos en los actos de entrega. Se da cuenta, así, en esta publicación, de quien es quien, tras cada uno de los reconocimientos otorgados. Todos ellos, qué duda cabe, lo merecen. Y si el lector echa en falta, en su contenido, otros, que no fueron tenidos en cuenta, quizás deba explicarselo como un testimonio más de la riqueza humana que Galicia contiene, tanta que una valoración aislada, con ser importante, puede resultar insuficiente. En todo caso, larga vida a estos premios y a quienes los otorgan desde la convicción, cierta, de que, con ello, sirven, de algún modo, a Galicia.