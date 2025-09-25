Opinión | Negro sobre branco
Grandes e pequenos detalles
Os grandes detalles farían referencia ás cuestións decisivas que están ocorrendo na política desde a máis próxima á mundial. Neste espazo, ímonos cinxir ás denominacións coloquiais e saberemos a que nos referimos. Trataríamos con total proximidade, mesmo diríamos que en ton coloquial, a penúltima aventura circense de Trump -a do Tylenol- ou o acordo subscrito en Madrid entre China e os EUA sobre o espazo Tik-Tok, por non citar nada referido ás guerras e ao xenocidio, xa que son temas non lixeiros, precisamente. No asunto do Tylenol chama a atención a escolla do inimigo interior. Ao igual que pasou antes con Harvard, coas emisoras de televisión pertencentes a empresas de grande tamaño, non son pequenos actores. Cando asusta a Estados enteiros como México, Brasil, Canadá, a UE (sen escolla de tamaño dos estados membros), toda América Latina con emigrantes no veciño do norte, xa coñecemos os efeitos.
Os detalles pequenos son os da vida diaria que tamén sofre os vaivéns de toda relación social e, por tanto, política. Deberíamos falar un pouco polo miúdo de certa violencia que hai nas relacións persoais, aquelas que, dicíamos antes, só son cuestión de boa educación. En ocasións semella que non só non hai boas maneiras, senón que son violentas e ademais parece como se calquera pequena circunstancia non frecuente fixera saltar chispas de incendio. Chega como caso ver a cara que pon e o uso que fai do brazo esquerdo o condutor que, en mala manobra, berra, acena, perde a compostura, querendo quedar de macho gañador, nun simple ‘ceda o paso’.
Trump botou a cachola a discorrer para montar o último balbordo mundial e ter ao mundo asombrado mirando o disparate de relacionar un calmante co autismo; dese modo non lle podemos dedicar tempo e espazo a observar, máis unha vez, a violación do dereito internacional impedindo a entrada nos EUA, a un espazo multiestatal, como é a sede das Nacións Unidas, ao representante do Estado de Palestina. Trump non pode impedir -máis que co uso da forza- o paso en tránsito, para acceder á sede da Organización das Nacións Unidas: deixa de ser territorio estadounidense para pasar a ser sede da Organización mundial. Mesmo unha mercadoría en tránsito, de paso inocente, non podería receber ese trato. Un aspecto interesante da cuestión interior é cualificar os elementos en común que teñen os obxectos da súa zunia: non louvan o suficiente ao caudillo, non respeitan a imaxe única que precisa controlar, fan mofa continua da súa figura, din verdades coma puños e... deben ser apartados. O único común que atopo até agora dos obxectos da súa persecución é que, sendo grandes compañías que non precisaban da reputación (da má reputación) de ser camarilla do presidente para sobreviver e seguir facendo beneficios no plano mundial, son albo dos seus ataques e, en primeira reacción, acobardados, aceptan a/as imposición/s. A primeira excepción a esa conduta foi a de Harvard, que non implementou ningunha das esixencias ou intromisións que a Casa Blanca pretendía. Seguiu ABC (de Disney) levantando a suspensión do programa de Jimmy Kimmel e, a pesar das ameazas de retirar as licenzas de emisións de televisión (que se renovan por ano), non teñen cedido ás esixencias de orientar a programación, aceptar a censura ou se achantar baixo os caprichos dun autócrata. No caso do medicamento citado que se vende sen receita, é fabricado por Kenvue (Johnson´s, do grupo, é máis coñecida) dedicada á produtos de coidado persoal pertencente a un grupo químico farmacéutico de ámbito mundial con máis de 135 anos de experiencia e 1.200 millóns de consumidores no globo. Que medo lle pode ter este grupo a Trump?
