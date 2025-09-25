La ruta santa

Me considero afortunado por vivir en el casco histórico de Compostela. Vean si no hay razón para ello. Vivo a poco más de cien metros de la Catedral. Mi amanecer lo anuncian las campanas de la Berenguela. Y preveo el tiempo según ondeen las banderas en la torre del Palacio de Fonseca. ¿Qué más quieren?

El gozo, eso sí, hay que trabajárselo. No todo le viene a uno sin pago. Por eso, para recorrer esos metros que separan mi lecho del que ocupa el Apóstol Santiago, he de pasar ciertas etapas.

La primera es la de las fochancas. El tramo de la calle de San Clemente que va hasta la plaza de Rodrigo de Padrón, tiene un firme bello pero inadecuado para el tipo de tráfico que se permite. Usuarios del cada día son numerosos vehículos que pueden cargar hasta cinco mil quilos. Los adoquines no soportan tanto peso. Esa es una de las causas de los omnipresentes baches, los que ya hay y los que se anuncian.

La calle, además, culmina en una plataforma de carga y descarga propia de un polígono industrial, en la que operan cada día numerosas furgonetas con los abastos para la hostelería de la zona, numerosa y de abundante despacho. Atascan el paso durante toda la mañana.

Luego, a un costado de ese aparcamiento se colocan, según la hora del día, hasta una docena de contenedores para la recogida de basura, siempre rebosados. Y en el otro, sin echarle culpa, entre las arcadas de Correos, se asienta una colonia de paupérrimos indigentes en terribles condiciones, también de higiene, que despachan entre los contenedores. Ambas cosas hueles mal.

Por terminar, hasta la puerta del parking público de San Clemente y desde la esquina del Colegio Rosalía de Castro, se forma varias veces al día una extraordinaria caravana de vehículos, larga y duradera. Dios libre a los vecinos de una prisa.

Y todo eso en una de las puertas de la ciudad que da paso, según se dice, a la capilla de recepción de los restos del Apóstol. Una ruta santa, vamos. No me digan que no. Y ni siquiera tengo que hacer el esfuerzo de andar el Camino para lograr el perdón de mis pecados.