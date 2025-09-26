¡Espabila Europa!

Llegan señales por los cuatro costados, ataques de toda índole, pero la Unión Europea sigue pasmada. Alelada ante un mundo en acelerada transformación, sin reaccionar.

Y los avisos no faltan. El más reciente del European Council On Foreign Relations, un ‘think-thank’ enfocado a promover un debate sobre el papel de Europa en el mundo. El informe firmado por Pawel Zerka el 23 de septiembre concluye que Europa es objeto de una guerra cultural por parte de Trump. Una contienda ideológica en la que los trumpistas promueven a sus afines europeos a la vez que humillan a la UE en la escena internacional. Ejemplos no faltan: la exclusión de los europeos de las negociaciones entre Trump y Putin sobre Ucrania es quizás el más sangrante. En la Conferencia de Seguridad de Munich, en febrero de 2025, el vicepresidente de EEUU, JD Vance acusó a la Comisión Europea de reprimir la libertad de expresión y de fomentar la inmigración masiva entre otras lindezas destinadas a atizar la polarización entre europeos. Pero esto, dice el ECFR, no es una fatalidad y aconseja a los líderes europeos dejar de adular y tratar de apaciguar a Trump; dejar de lado las divisiones; y apoyarse en la ciudadanía europea que sí tiene un sentimiento de pertenencia a un espacio común y de compartir un futuro y valores comunes. Lo avala el Eurobarómetro.

Pero Europa no está solo en una guerra cultural, también lleva años en una guerra híbrida orquestada por el Kremlin. Los últimos ataques son multitud.

El 9 de septiembre la incursión de 20 drones en el cielo polaco desató la operación Eastern Sentry de la OTAN con cazas británicos, franceses, alemanes y daneses para vigilar el flanco oriental tras invocar Polonia el artículo 4.

El día 13 un dron Geran ruso sobrevoló Rumanía perseguido por dos F16 durante 50 minutos antes de salir hacia Ucrania.

En la noche del lunes 22, tres drones de 2,5 m de envergadura volaron varias horas sobre Dinamarca antes de desaparecer, probablemente lanzados desde un buque de la flota fantasma rusa que navega por el Báltico. El aeropuerto de Copenhague tuvo que cerrar, igual que el de Oslo donde también se avistaron varios drones. Rusia ya había violado tres veces este año el cielo noruego con incursiones de cazas SU-24 y SU-33 y de un Turbolet L410.

El viernes 19, cazas finlandeses, italianos y suecos, escoltaron tres MiG-31 rusos hasta la frontera de Estonia tras un vuelo de 12 minutos. Estonia avisa que la próxima vez los derribará.

Y este último fin de semana cuatro aeropuertos europeos sufrieron un ciberataque que obligó a cancelar cientos de vuelos.

Y para completar el cuadro: la guerra comercial contra Europa. Hace un año, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi presentó su informe sobre el Futuro de la Competitividad Europea en el que advertía que la UE está ante un “reto existencial” ya que si no aumenta su potencial de crecimiento peligra su modelo social y la mismísima construcción europea. Señaló que entre 2002-2023 la UE creció el 1,5% del PIB frente al 2,2% de EEUU y al 8% de China. Pues dice ahora que en lo que va de año el “excedente comercial de China con la UE aumentó casi el 20%”. Las recomendaciones siguen siendo las mismas: innovación, descarbonización y seguridad económica. Pero para eso los países de la UE deben unirse y no competir entre ellos. Sabio consejo. Espabila Europa.