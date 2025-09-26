Si se analiza la situación mediática se puede concluir que España se divide en dos, Madrid y el resto. Además Madrid con mayúscula y el resto con minúscula. En el aspecto político cada vez parece más claro que la distinción está entre quién gobierne para los intereses económicos y sociales de Madrid y el que tenga en cuenta la llamada España periférica que esencialmente es el resto, aunque en el resto también se encuentran sucursales de Madrid. Alguien podrá pensar que España tiene el poder descentralizado y que desde el punto de vista político se constituye en las diversas Comunidades Autónomas. Siendo esto formalmente cierto, el observador cuidadoso podrá constatar que la realidad es muy diferente.

Empezando por unos de los tres poderes del Estado, el judicial se constata que sus principales órganos están todos en Madrid. Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y los relacionados con ella como el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General. El hecho que Madrid sea la capital del Estado no implica que la sede de todos los órganos tengan que estar allí, y en la mayor parte de los países esto no sucede así. Si se añade la cantidad de Agencias, Comisiones (Nacional de la Competencia, del Mercado de las Telecomunicaciones, Nacional de Valores), Fundaciones, Institutos y Oficinas se constata que su número es cercano a cien, la mayoría de las cuales no tendría por qué estar allí. Hay toda una inercia que incluso cuando se crea una agencia o una institución nueva no se menciona donde va a situarse, porque no hay ni que decirlo que va a ser en Madrid. Hace unas semanas, el Parlamento creó el Instituto Nacional de la Salud sin decir donde se situaba la sede porque se daba por descontado que en Madrid. El año pasado el Ministerio de Economía anunciaba la creación de dos organismos sin decir la localización de su sede. Alrededor de estas instituciones se crean otras estructuras públicas o privadas que también lo hacen en Madrid. A lo dicho había que añadir las Instituciones de Investigaciones como el CSIC que tiene más del cincuenta por ciento de sus Institutos en Madrid e incluso quiere crear alguno más allí.

En la discusión de la financiación autonómica, toda la discusión gira alrededor de si se va a favorecer a Cataluña, sin mencionar a Madrid. Cuando el presidente catalán habla del dumping fiscal madrileño, todo el coro mediático se le echa encima. Sin embargo hay un dato claro: rl 43% de los contribuyentes más grandes de España tienen el domicilio fiscal en Madrid, cuando la población madrileña es alrededor del 15% del total. La razón de ello está en que contribuyen allí porque pagan mucho menos. No conocemos la cifra exacta del dinero no pagado y por tanto de recursos quitados al resto de España, pero probablemente sea de decenas de miles de millones de euros. Mucho economistas y gabinetes de estudios hablan de financiación económica sin tener en cuenta este dato, lo cual es lamentable. El presidente de Galicia, en cualquier ocasión que tiene, clama en contra de una financiación singular para Cataluña, pero nunca lo ha hecho por el dumping fiscal madrileño, o contra la enorme localización de Instituciones en Madrid.