¿Para qué quiere Trump un teleprompter?

Algunos colegas me dicen que insistir en las tonterías (o ‘tontás’) que dice habitualmente Trump empieza a ser aburrido, por aquello de la costumbre. Lo verdaderamente noticiable, incluso sorprendente, sería si Trump dijera de pronto algo coherente o medianamente sensato. Quedaríamos patidifusos. Pero mientras siga por este camino, su discurso (o charlatanería) sirve a todo el mundo: a sus acólitos, para sentirse bien con lo que votaron. Y a sus contrarios (esos que Trump dice que odia, o cosa así), para echarse unas risas.

Fíjense en las cosas que dijo Trump en su discurso (o lo que fuera aquello) ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Le gustan los micrófonos locamente. Se esperaba, eso sí, que fuera a la institución a hablar mal de ella (con estos datos, mejor no invitarlo a casa), pero no que su legado para la humanidad, con la gente muriendo en algunos lugares por docenas, fuera una queja sobre el teleprompter y otra sobre las escaleras mecánicas. Creo, con todo, que fue lo menos terrible que dijo allí. Insistió, eso sí, en que sufrió un sabotaje: primero la ‘catástrofe’ de la escalera mecánica (en cualquier ‘mall’ van mejor, le faltó añadir), después el maldito teleprompter. Ah, y el sonido, que era una basura, o no existía. Si una organización mundial no tiene buenas escaleras y buenos teleprompters, ¿qué se puede esperar de ella? Ya te digo.

No se le ocurrió pensar en sus propias palabras. Contenían muchísimos más errores de funcionamiento que la pobre escalera mecánica. Básicamente iban en contra de la lógica del mundo, de la razón, y, sí, del humanitarismo. Alguien ha dicho que Trump habla como si estuviera en un ‘reality show’ perpetuo, de lo que algo sabe. De ahí, supongo, su cabreo con los fallos del teleprompter. ¿Necesita uno para decir lo que dice? ¡Claro que no! Tiene dominado su monólogo cómico (si no fuera trágico). Tiene todos los latiguillos… Así que era algo prescindible, porque, para decir lo que dice, no hace falta ni autocue ni teleprompter. Esa letanía te sale sola, sobre todo si llevas la bilis preparada de casa.

Trump suele fijarse mucho en aspectos domésticos, pequeñas simplezas, y menos en los asuntos de verdadera enjundia, de los que suele decir una cosa o su contraria, depende del día, de ahí quizás que sus mayores reformas tengan que ver con la introducción de las molduras doradas y por ahí. Al presidente de Liberia, un país de habla inglesa, le dijo que tenía un inglés divino, y que no había allí, en la Casa Blanca, muchos que lo hablaran igual. «¡Mírame a mí!», podría haber añadido. A Zelensky le afeó en su primera visita que no llevara un traje como Dios manda, en lugar de una camiseta militar. Como si viniera de la Fashion Week, o sea. En la segunda visita, le pareció de perlas su cambio de look. A esto se le llama política de alto nivel.

Mientras Trump no decepcionaba a su parroquia con su charla en la ONU (dicen que en las distancias cortas estuvo más conciliador, porque lo importante sólo es la propaganda), el mundo se alarmaba y por supuesto muchos de sus ciudadanos. Y, mientras esto pasaba, va ABC/Disney y, por lo que sea, resucita a Kimmel. Ay, amigo. Para no importarle una higa su talento, a Trump le preocupa la vuelta del cómico: ¿no estaba cancelado?, preguntó en el mejor estilo ‘woke’. En fin. Un pequeño paso para América y un gran paso para la humanidad. Apartar la libertad y la democracia de las garras ultras de Trump, o de quien sea, es una necesidad. Y ‘chapeau’ para la postura española en Naciones Unidas. Es lo menos que se puede hacer.