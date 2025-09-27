Descoordinación aeroportuaria

Cuando en 2013 la Xunta de Galicia renunció a seguir manteniendo el convenio con Ryanair, decisión en la que, sin duda, pesaban las críticas constantes del alcalde de Vigo, su continuidad en Lavacolla peligraba después de ocho años operando en Santiago y dando servicio a toda Galicia, con un tráfico de más de un millón de pasajeros en ese año. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Santiago entendió que la pérdida de un operador como Ryanair sería muy lesiva para la ciudad, y asumió el convenio de colaboración que la Xunta no renovaría con la compañía, acordando nuevas rutas internacionales y poniendo las bases para que la aerolínea fijase una base con dos aviones en Lavacolla, hecho que se produjo poco tiempo después.

Fue también el momento en el que las gestiones con Turkish Airlines permitieron establecer desde septiembre de 2013 un vuelo diario desde Tokio a Santiago con escala en Estambul y Bilbao, y con vuelta al día siguiente.

Han pasado desde entonces doce años y la situación ha cambiado. Ryanair prescindirá de su base en Lavacolla después de aumentar desde el mes de marzo su flota en Oporto hasta doce aviones, aeropuerto en el que es líder indiscutible desde hace lustros y actor fundamental de su crecimiento. Turkish Airlines, por su parte, hace ya tiempo que cambió el destino de Santiago por el de Oporto, lo que ha privado a Galicia de la llegada de muchos miles de visitantes de Japón y Corea con alto poder adquisitivo. Otras compañías que operaban entonces en Compostela ahora ya no lo hacen, ocasionando una pérdida de destinos internacionales que alimentaron de pasajeros el Sá Carneiro hasta hacerlo un gigante aéreo.

Galicia, con tres aeropuertos en ciento cincuenta kilómetros ha sido incapaz siempre de competir con Oporto, a pesar de las instalaciones óptimas del aeropuerto internacional de Lavacolla, y de las cuantiosas inversiones realizadas en los otros dos. Detrás de todo ello están las propias estrategias comerciales de las aerolíneas; las tasas aeroportuarias que siguen subiendo, como denunciaron las compañías reiteradamente, y que merecerían un análisis por parte de Aena; y está también el localismo de las tres ciudades con aeropuerto, que no han sido capaces de buscar un marco de colaboración y entendimiento, asumiendo la necesaria complementariedad y coordinación, de forma que se pudiese negociar con criterios de eficiencia, permanencia, frecuencias y sentido común, rutas nacionales e internacionales.

El Ministerio de Fomento quiso abordar el problema y planteó en 2014 un plan de coordinación del tráfico aéreo en Galicia poco acertado y que fue rechazado por las tres ciudades. En esencia la propuesta se basaba en especializar a Peinador y Alvedro hacia destinos nacionales con marcado carácter de negocios, aumentando las frecuencias con Madrid y Barcelona, mientras que Lavacolla se orientaría al turismo internacional y turismo nacional de fin de semana y vacaciones.

Once años después la coordinación aeroportuaria sigue ausente en Galicia, no se ha avanzado en ninguna propuesta nueva y, lo más sorprendente, es que el Gobierno central, de quien dependen exclusivamente los aeropuertos, atribuyó recientemente a la Xunta y a los ayuntamientos en los que se sitúan las terminales una responsabilidad de primer orden: «Con el fin de incrementar la demanda de pasajeros, resulta fundamental una adecuada promoción de los aeropuertos gallegos como destino por parte de las instituciones locales y autonómicas competentes». Se deja en manos de los alcaldes y de la Xunta promocionar las tres terminales con el fin de ganar usuarios, con independencia del papel de Aena.

Y así estamos ahora, en un mercado de transporte aéreo liberalizado, cada aeropuerto gallego gestiona sus vuelos, Aena sugiere las potenciales rutas a cubrir por las terminales, y los tres ayuntamientos con aeropuerto seguirán buscando por su cuenta nuevas rutas y estableciendo acuerdos con las compañías. El enfrentamiento entre ciudades, la existencia de destinos triplicados en las terminales gallegas, y las acusaciones de subvenciones encubiertas en favor de Santiago, ejemplificarán de nuevo la descoordinación aeroportuaria gallega. Y, de esta manera, seguirá perdiendo Galicia en favor de Oporto, con una estrategia de gestión mucho mejor que la nuestra.