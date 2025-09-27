Opinión | Tribuna
A esencia do fascismo
Hai trinta anos o presidente da Arxentina Raúl Alfonsín publicaba nun diario Español: « EEUU hacia el fascismo: EEUU se encamina hacia concepciones degradadas de extrema derecha por el cambio de valores de su sociedad, que puede constituir un peligro universal».
Era o discurso neofascista do ben contra o mal (maniqueismo manido), o pobo elixido para dirixir o mundo e promover a xustiza infinita. A nova orde mundial como dogma central: a guerra preventiva con nós ou contra nós. Esta orde ten 8 características: 1.- Esta orde é unha desorde, quedando o dereito hipotecado ás decisións do poder; 2.- O poder é a fonte da legalidade e xustiza, é planetario, sobra o TPI; 3.- O poder é o capitalismo globalizado, exercendo o goberno mundial o imperio dos EEUU.; 4.- A UE, xigante económico, anano político, vai camiño de ser tamén anano económico; 5.- A premonición de Eisenhower de que o maior perigo é o complexo económico-militar Pentágono, cúmprese; 6.- O único pensamento é tríadico: mercado-competitividade-crecemento sostido, valor da nova era; 7.- Democracia como técnica electoral na liturxia do mercado para os iniciados do seu misterio; 8.- EEUU é hoxe o maior perigo para a paz mundial. Padecemos a instauración dunha sociedade de sumisión, regresión, unha volta á barbarie do Estado militar e policial.
Os monopolios controlan as materias primas saqueando o 80% das Cías e a explotación da forza do traballo seguindo o dogma capitalista que consiste en aumentar a fortuna dos ricos en detrimento dos demais, creando, como dí Castoriadis, un tipo de individuo, distraído, zapeando entre gozos sen memoria nin proxecto.
Na esencia do fascismo, Polanyi describe o fascismo como un proceso de deshumanización, extirpación das raíces democráticas da sociedade. O fascismo quere eliminar a democracia para conservar o capitalismo, considerando ao home só como productor. A súa pretensión é abolir a idea de sociedade como unha relación de persoas.
A realidade social consiste na necesidade de reintegrar a esfera económica dentro das relacións sociais. A separación da economía da política e da sociedade orixinou a crise da sociedade de mercado. Só, pensa Polanyi, instaurando unha organización social democrática, controlando á esfera económica, podemos estar a salvo da barbarie.
A ideoloxía fascista nace das concepcións totalitarias e vitalistas de Hegel e Nietzsche considerando o fascismo a ameaza máis radical para a civilización pola súa pretensión de anular a concepción cristiá, destruíndo os valores básicos do mundo occidental: individuo-liberdade-democracia, consumados no socialismo. A oposición crucial será entón fascismo-socialismo, sistemas irreductibles onde a vitoria dun supón a derrota do outro. O fundamento moral do socialismo atópase no cristianismo, por iso a esencia oculta do fascismo é inimigo común do socialismo-cristianismo. Nunha palabra, o fascismo supón a supresión da dimensión individual. A concepción totalitaria na que se apoia, desenvolve a visión dun Estado corporativo, xa que na visión hegeliana do espírito obxectivo queda aniquilada a individualidade porque é o espírito quen constitúe a sustancia da existencia persoal, pois os individuos só posúen vida como partícipes do espírito obxectivo que os conforma como partes integrantes da sociedade invalidando a súa individualidade.
A concepción fascista coa perda individual fai desaparecer a conciencia cara a comunidade. O fascismo no século XX confirmou o triunfo do socialismo na democracia, polo que intentou suprimila e instaurar un réxime social onde só houbese productores.
O fascismo quere destruir a democracia por atentar ésta contra o modo de producción capitalista que consiste en protexer a propiedade privada, mostrando así a incompatibilidade do capitalismo e a democracia. É deste xeito como o fascismo mantén o dominio da burguesía capitalista sobre o traballador; como réxime totalitario no fascismo a política queda abolida, porque só existen individuos atomizados, sen conexión social, agás como productores de mercadorías. Esta enaxenación pola atomización do individuo perpetua no fascismo a pervivencia do capitalismo, facendo do ser humano unha peza mais do sistema. O fascismo arruina a comunidade de persoas imposibilitando a liberdade, ao quedar estas reducidas a cousas. É irrenunciable, di Polanyi, liberar ao ser humano do sometemento a instancias materiais, se a sociedade de mercado alumeou o fascismo, a atomización alimenta os totalitarismos, coa sociedade masificada como nutriente; polo tanto queda patente a inxusta crueldade do sistema capitalista que nega o dereito á vida.
Só o socialismo funcional é a alternativa na que os individuos organicen en réxime corporativo a producción e distribución. Trátase dun control social dos medios de producción e colectivos autoxestionados que ordenen as relacións económicas. Grupos sociais articulados tanto de asociacións de productores e consumidores. Facer da política o medio de emancipación é conquerir auténtica liberdade; facendo do socialismo as verdadeiras aspiracións dos individuos. A verdadeira democracia só se alcanzará pola instauración do socialismo. Que a sociedade deixe de someterse á economía, que os homes controlen o mercado, non que estén baixo a súa hipoteca.
O capitalismo só permite a democracia, mentres o control do capital quede excluido das deliberacións. Hoxe a democracia en vez de cidadáns produce galerías comerciais, síntoma dunha sociedade impotente, desmoralizada, dopada con antidepresivos, enferma.
Non podemos esquecer que a OIT estima que tres mil millóns de persoas viven por debaixo do umbral da pobreza.
Humberto Eco dicía: «Hai que formar seres humanos capaces de crear un mundo mellor» e Keynes insistía: «A economía é unha ciencia moral, non natural. Apela a xuizos de valor».
