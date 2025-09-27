Las palabras de un rey en la ONU

Aunque se sabe que, en la elaboración de los discursos del rey vinculados al ámbito diplomático y de política exterior, La Moncloa y La Zarzuela acostumbran a alinearse, las palabras del rey Don Felipe en la sede de la ONU de Nueva York se esperaban con cierta expectación. Felipe VI celebró estos días pasados encabezar la delegación española, e intervenir por tercera vez (la primera desde que gobierna Pedro Sánchez), en el período de sesiones de una Asamblea General de la ONU que coincide en esta edición con las siete décadas transcurridas desde el ingreso de España (que tuvo lugar el 14 de diciembre de 1955), y con los actos programados en torno a la conmemoración del 80 aniversario de la propia Organización.

Al igual que hiciera el lunes en su discurso en la residencia del embajador español ante la ONU, el monarca recordó el momento crucial que vivimos, que exige de todos una «cooperación solidaria, firme y eficaz». Recordó la aportación de Naciones Unidas a «la paz, la estabilidad y el desarrollo en tiempos extremadamente complejos». Y si hace dos días recordó el origen de Naciones Unidas como respuesta a una de las guerras más devastadoras de la historia, el miércoles apeló a «la Memoria» como la herramienta más útil para ayudar a «cerrar los capítulos más oscuros de la historia». También hizo el rey una crítica a esas «voces que preconizan el fin del multilateralismo y la obsolescencia e ineficacia de Naciones Unidas».

Supongo que estas palabras habrán desconcertado a Trump, al igual que cuando lamentó «la sustitución de una lógica de diálogo y cooperación, por una lógica de competencia, rivalidad y tensiones extremas». Recordó nuestro papel vertebrador hacia África y el Mediterráneo, hacia América y el Atlántico, y hacia Europa. También reivindicó, una vez más, «el multilateralismo» inclusivo y reforzado; y un orden internacional basado en «normas» (el lunes el término utilizado había sido el de «reglas»). Recordó la guerra en Ucrania, desencadenada, dijo, «por la agresión no provocada e injustificable de Rusia». Y calificó de «actos aberrantes» la devastación, los bombardeos, la hambruna, y el desplazamiento forzoso en Palestina y en toda la Franja de Gaza.

Pero también tuvo palabras el monarca para Tel Aviv. No dudó en recordar las raíces sefardíes de España. Asimismo, apeló a Israel como «un pueblo de hermanos»; condenó «el execrable terrorismo de Hamás contra la población israelí»; y reconoció el «derecho de Israel a defenderse», pero también la necesidad de aplicar el Derecho Internacional Humanitario «en toda Gaza y Cisjordania». Y si durante su viaje de Estado a Egipto defendió «un Estado palestino viable», que incluya Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este», y pueda convivir en paz y seguridad con Israel, en esta ocasión Felipe VI volvió a insistir en dicho objetivo: en el reconocimiento del Estado de Palestina (y también «universalmente del Estado de Israel») basado en la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas.

Eso sí, el término «genocidio» no apareció en su discurso, debido al respeto que debe guardar toda Casa Real a los dictámenes de los Tribunales Internacionales, y también al hecho de que haberlo usado de manera directa hubiese significado una toma de posición a favor de Pedro Sánchez y en contra del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; quien, a diferencia de algunos de sus varones, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, prefiere hablar de «masacre» en vez de «genocidio» a la hora de catalogar los crímenes de guerra y de lesa humanidad que, como poco, se están produciendo en la Franja de Gaza.