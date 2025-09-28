La ONU debe resultar relevante

Estos días hemos vivido con gran interés la Semana de Alto Nivel celebrada en la sede de la ONU de Nueva York. La High-Level Week, además, coincidía este año con los fastos programados en torno a la conmemoración del 80 aniversario de la Organización (recordemos que la Carta de Naciones Unidas fue firmada en junio de 1945). “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos” era el lema que adornaba un evento destinado desde sus orígenes a fomentar, supuestamente, el multilateralismo inclusivo. Bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se incluyeron este año debates en torno a la igualdad de género, los derechos de las mujeres (que rememora la conferencia mundial de mujeres de 1995), la economía global resiliente, la transición y justicia climáticas, la protección de la infancia, y otros temas globales y acuciantes, como los conflictos armados (ahí están, por ejemplo, las guerras en Gaza y Ucrania), las crisis humanitarias, la salud global, la financiación al desarrollo, e incluso la defensa de los derechos humanos. Como vemos, son temas extraordinarios y acuciantes que a todos, de un modo u otro, nos afectan.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en una institución tan insigne y renombrada. También son muchos los que no ocultan su decepción con un organismo global que no siempre es capaz de disimular ni sus carencias ni sus miserias internas. Hablamos de esas críticas que recibe la ONU a nivel institucional y funcional por parte de académicos, gobiernos y hasta de la sociedad civil. De estos reproches poco o nada se debatió. Es una pena; pues nada mejor que la autocrítica para proyectar una imagen de regeneración y voluntad de progreso en el propio seno de la institución. Pero la ONU no parece estar dispuesta ni a asumir ni a corregir el excesivo peso de Francia, Reino Unido, EE.UU., China, e incluso de Rusia, a la hora de vetar, en el Consejo de Seguridad, resoluciones avaladas por la inmensa mayoría de los países. También sorprende que potencias como Brasil, India, Japón o Sudáfrica no hayan obtenido todavía un asiento permanente. Ello provoca que África, Asia y América Latina se sientan infrarrepresentadas. La burocracia, asociada a su lenta capacidad de reacción, es otra de las rémoras de la Organización; un vicio que se ha evidenciado en conflictos armados como los de Ruanda, Bosnia, o Siria; y ahora también en Ucrania y Gaza. Tampoco ayudan la falta de transparencia, las acusaciones de corrupción en algunos de sus programas, o la politización que se manifiesta a veces en disquisiciones técnicas relativas a agencias y organismos como la UNRWA, la OMS, e incluso la UNESCO.

Es más; muchos de los Estados integrantes ni siquiera se sienten obligados a cumplir con las resoluciones acordadas. Un ejemplo es el propio Estado de Israel, que lleva años incumpliendo resoluciones sobre su retirada de los territorios ocupados durante la Guerra de los Seis Días, sobre sus asentamientos ilegales en territorio palestino, sobre el alto el fuego y la ayuda humanitaria en Gaza, etc. También el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deja mucho que desear. El mero hecho de que lo integren países como Bolivia, Cuba, República Democrática del Congo, o China, ya nos muestra su doble rasero. Quizá por eso la ciudadanía global, y muchas ONGs, no se sienten representadas por una entidad que depende demasiado de las contribuciones económicas de gigantes como EE.UU; una dependencia de la que sólo nos acordamos cuando líderes como Trump deciden retener pagos y bloquear programas humanitarios o de salud esenciales para todos.