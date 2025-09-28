La ONU sigue siendo importante

La idea de que la ONU ya no sirve para nada, en este mundo desatado de matones, me parece incorrecta. Ha bastado esta Asamblea General para demostrarnos que la ONU, con todas las zancadillas y desprecios que recibe, sigue siendo muy importante. Y lo que allí sucede resulta cada vez más revelador. Tal vez sea incapaz de detener guerras (bueno, como Trump, a pesar de lo que él predica), pero sí es muy capaz de retratar a los líderes, de poner de manifiesto dónde hay humanidad y dónde un exceso de arrogancia.

Así que creo que el mundo ha ganado mucho en estos últimos días, aunque sólo sea porque los discursos en la ONU han colocado a cada uno en su sitio. Si la gente no quiere escuchar, entonces la culpa será de la gente. Hay un intento casi obsceno de deteriorar las instituciones, de minar todos los acuerdos, de reducir a cenizas el derecho internacional y la diplomacia. Estos aficionados al ‘bullying’ político no quieren saber nada de la ONU, aunque acudan a ella a soltar toneladas de bilis y propaganda. Resulta muy reveladora esa arrogancia de hablar mal contra la institución que los acoge, incluso, en el caso de Estados Unidos, contra una institución en la que tienen derecho de veto (algo que, visto lo visto, es cada vez más incomprensible).

Que las palabras de Trump a la Asamblea (con o sin teleprompter) hayan resultado ridículas e irrespetuosas con la mayoría de los países, pero, sobre todo, impropias de un líder global, no debería preocuparnos. Ya sabemos que con estos bueyes tenemos que arar. Al contrario, esas palabras disparatadas indican muy bien la soledad en la que se encuentra el líder norteamericano. Una soledad que es como el cuento del traje del emperador: no sabe que va desnudo. Y pocos se atreven a decírselo. Y lo mismo ha sucedido con el primer ministro israelí, que ha tenido que dar su discurso en la ONU a una sala prácticamente vacía, mientras sus palabras, eso sí, se emitían en la franja de Gaza, en una acción que tiene ese perfume del ‘newspeak’ de Orwell.

Por tanto, honor para la ONU, donde los liderazgos mundiales se retratan. Honor sí, a pesar de tantas dificultades. Y honor a la acción digna de España, sosteniendo la bandera del humanitarismo. Creo que, con un vistazo al mapa global, es fácil adivinar dónde está hoy el lado bueno de la historia. Por eso resulta muy difícil de comprender ese recalcitrante discurso contrario a la opinión mayoritaria, algo que sucede también en nuestro país. Mal vamos si los liderazgos no representan a la gente o pretenden torcer su voluntad con mensajes manipuladores. Ya hablamos aquí de los sondeos del Real Instituto Elcano, y, por más que haya afinidades ideológicas con Trump, como en el caso de la ultraderecha, no parece sostenible, no ya sólo por humanidad y empatía, sino incluso electoralmente, ir en contra de lo que dicta la evidencia y la razón. Y de lo que afirma una mayoría aplastante de todos los gobiernos.

La derecha de Feijóo debería desmarcarse con urgencia de lo que los discursos de Trump y el primer ministro israelí han revelado en la Asamblea de la ONU. Algunos dirigentes autonómicos del partido empiezan a hacerlo. Si de este conflicto, y de otros asuntos, se puede llegar a concluir que hay dos almas en la derecha, mejor sería estar, a todas luces, con la razonable, no con la atrabiliaria. Porque, por muchos deseos que se tengan de derribar a un gobierno, el buen olfato político también reside en reconocer con altura de miras lo que sin duda la gente reconoce. Y lo que no puede ser negado.