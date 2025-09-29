Los aliados ante la estrategia de Putin

Donald Trump se puso bravo con Putin en la Asamblea de la ONU, y el portavoz del Kremlin enseguida salió en defensa de la madre Rusia. Nada de “tigre de papel”, como había sugerido el presidente estadounidense; la Federación de Rusia es más bien “un verdadero oso”, porque “no hay osos de papel”. Con esto deseaba Dmitri Peskov advertir de la fortaleza y la resistencia rusas. Tampoco le gustó a Moscú que Trump sugiriese la posibilidad de que Ucrania llegase a recuperar todo el territorio perdido desde el inicio de las incursiones rusas sobre el territorio ucraniano. Para Peskov no son más que momentos de euforia provocados por la reunión que habían mantenido previamente Trump y Zelenski en Nueva York; un encuentro en el que el presidente ucraniano habría aprovechado para presentarle a su homólogo norteamericano una versión mejorada de la situación real en la que se encuentra el conflicto bélico. Pero lo que de verdad molestó al Kremlin fueron las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien aseguró el martes pasado que la Alianza Atlántica estaba dispuesta a “hacer lo necesario para proteger su territorio, y defender nuestras ciudades, nuestra gente y nuestras infraestructuras”.

Las declaraciones de Rutte, alineadas con lo sugerido por los gobiernos de República Checa, Polonia y Lituania, constituyen la respuesta a las incursiones aéreas realizadas por el Ejército ruso en varios países aliados. Primero fueron las docenas de drones aparentemente rusos sobre Polonia la segunda semana de septiembre. Muchos fueron derribados; pero motivaron que Varsovia invocase el Artículo 4 (de consultas) de la OTAN. Después fue el espacio aéreo estonio el violado durante varios minutos. En esa ocasión la tensión fue todavía mayor, pues se trataba ya no de drones, sino de aviones rusos; lo que motivó que cazas de la OTAN (italianos) tuvieran que ser desplegados para disuadir tal incursión. El Artículo 4 volvió a ser invocado, esta vez por Tallin, pese a que Rusia aseguró haber respetado las fronteras internacionales. El martes pasado fue Dinamarca la que lamentó la interrupción de sus aeropuertos debido a la presencia de drones no identificados sobre sus cielos. Pero también Rumanía y Letonia llevan tiempo lamentado este tipo de “guerras híbridas”.

Trump, tan amigo de este tipo de gestos de fuerza, enseguida se apuntó al carro; y afirmó que sí entendería que la OTAN respondiese militarmente a las injerencias aéreas rusas. Así, el neoyorquino da un nuevo giro de tuerca al conflicto. La falta de progresos en las negociaciones de paz sugeridas en el contexto de la reunión mantenida con Vladímir Putin en Alaska (donde también se ha detectado la presencia de aviones rusos), unido a la decisión de la OTAN de reforzar su flanco este por medio de la denominada operación “Centinela Oriental”, sin duda influyeron en las declaraciones de un Trump deseoso de mostrar avances también en el contexto euroasiático. Entretanto, Putin continúa envalentonado, poniendo a prueba el Artículo 4 (e incluso, llegado el caso, el 5) de la OTAN. Al tiempo trata de minimizar las ayudas directas a Kiev, forzando a sus países contribuyentes a invertir en su propia seguridad, incluso a través de ese “muro de drones” que la UE y la OTAN pretenden establecer en el entorno de sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. La estrategia de Putin es cada vez más obvia. Y también EE.UU. semeja tenerlo claro. De momento, el Pentágono ya ha convocado para mañana a sus altos mandos en la base militar de Quantico, en Virginia; al tiempo que rediseña su nueva Estrategia Nacional de Defensa.