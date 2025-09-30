Un otoño de semillas amargas

Ha llegado el otoño con el crujir de hojas, la música del pan tierno, pero en realidad sólo se escucha el ruido de la guerra. Ha llegado el otoño y aún hay humo en los montes y ascuas en el corazón. La política se ha vuelto arisca y extraña, quién sabe si inservible. Para qué sirve el odio y la confrontación. La política viene embozada en las nieblas del otoño, pero la calle está muy por encima de los políticos. Algunos ni siquiera ven que la calle no soporta la matanza de Gaza y hacen surrealistas declaraciones, dejando tras de sí un rastro de dureza, de falta de empatía. Un rastro triste de triste argumentario.

El otoño ha llegado después de un verano terrible. Nadie cree ya en las estaciones, si siquiera en las de ferrocarril. Hay un continuum de luto y somnolencia, mientras los políticos se arrojan una sintaxis de mala calidad, esa pútrida casquería de los adjetivos, esas frutas fuera de temporada. El mundo parece contaminado de bravuconería, los matones del patio campan a sus anchas, con su amor por las armas y por los micrófonos calientes, y se diría que ciertos líderes van hoy por un lado y la gente de bien va por el otro.

Nunca hubo separación tan grande. Trump, por ejemplo, es un extraño a la política, un advenedizo que se lanzó desde las altas torres, que suplantó a los republicanos y los engulló, un señor que hace de todo por destruir los equilibrios de su propio país. Ya va siendo hora de redefinir qué coño es ser antipatriota. Algunos se llenan la boca con lo del patriotismo, pero no es muy patriótico promover la inhumanidad y el odio a los otros. Toda esta política supremacista, excluyente, arrogante, ignorante, es en realidad una basura.

La negra sombra del autoritarismo y el neofascismo acabará llegando, de hecho ha impactado ya en Europa, como impacta un huracán, ha sembrado su amarga semilla y ha medrado en estas sociedades plurales y modernas, donde, sin embargo, siempre hay un lugar para los desafectos, que consumen el lenguaje de los grandes demagogos bajo la luna. Europa se enfrenta no sólo a la amenaza rusa, cada vez más evidente, sino al abandono paulatino de los Estados Unidos, enfangado en un momento histórico terrible. Y se enfrenta también a los enemigos interiores. No, no es la inmigración la amenaza, sino la intolerancia de algunos y el regreso del aroma de la fuerza y los imperios. Europa es la única solución verdadera, una reserva para la libertad, a pesar de las jaurías que se lanzan sobre su yugular. Europa doliente y confusa, y, sin embargo, la última perla que hay que conservar a toda costa.

Ahí va Europa, con Alemania en horas bajas, atrapada también en el laberinto de su propia historia, y Francia, con su gobierno quebradizo y la amenaza ultra, y no digamos Starmer, el gran fiasco laborista. Starmer, de imagen aseada, tras los flequillos imposibles de Boris Johnson, siempre con buen perfil en sus fotografías globales (con Sánchez, por ejemplo), un tío sin estridencias, algunos creen que también sin sangre, incapaz de sacudirse el aura negativa de Trump, que lo convierte en su pie a este lado del Atlántico.

Se celebra estos días el Congreso Laborista en Liverpool y Starmer parece ya una figura amortizada. Sobre todo, por los suyos. Pusilánime, dicen, anclado a Trump, que es como atarse una piedra al cuello. Si Trump es una losa para la democracia, Starmer parece el hombre que inutiliza el laborismo. Y ahí está la sombra cazadora de Farage. Comprar postulados ultras, como le puede pasar aquí a la derecha, es el camino más directo hacia el desastre.