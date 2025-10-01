F. Puy Muñoz y M. Otero Parga

La cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Santiago tuvo en el profesor Puy Muñoz, a lo largo de cuarenta años, a su principal referente. Aquí llegó, desde la Universidad de Granada, ya como catedrático, en 1966 y su trayectoria docente transcurre hasta el año 2006, en el que accede a la condición de profesor emérito. Su vida se alargaría hasta el año 2024, lo que supondrá el paso de dieciocho años desde el momento de su jubilación hasta el de su fallecimiento. Y, en buena parte de ese tiempo– el de su jubilación y los últimos cursos de su labor universitaria-, la profesora Milagros Otero Parga estuvo, lealmente, a su lado, alentándole en el día a día, haciendo que la vida de su maestro fuese, en lo académico – y más allá- lo más grata posible.

Ahora Milagros Otero Parga, catedrática de Filosofía del Derecho, desde el 2011, aporta un libro titulado Francisco Puy Muñoz. El profesor que educaba para la Justicia. Cuenta con un proemio, firmado por la doctora Clara Calheiros, catedrática de la Universidade do Minho, y con un epílogo que se debe a Johanna Ponce, presidenta de la Fundación “Mediatores” (Ecuador). Reus Editorial aporta, con esta obra, una cuidada publicación que nos aproxima, como testimonio de gratitud y afecto, a quien, fue, para las tres autoras, un referente muy especial.

Es importante la obra en cuestión, tanto por lo nos enseña sobre un tiempo de nuestra universidad, de lo que fue la Compostela – y la Galicia- de su tiempo, que ve la conversión de un andaluz en un ejemplar gallego. Puy, también, conformó una muy querida familia, siempre con María del Rosario Fraga Iribarne a su lado, repartiendo cariño entre sus siete hijos. A día de hoy, y ante este libro, cabe decir, también, que tuvo en Milagros Otero Parga a un ser excepcional, que supo cuidarlo, valorarlo y quererlo especialmente. Dice mucho de la que fue su alumna, algo que se constata no solo con esta publicación sino también en ese modo, inteligente y sensible, con el que se mostró siempre, al lado de aquel con considero, con razón su maestro, ahora honrado por ella, una vez más, de forma ciertamente ejemplar.