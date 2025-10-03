Los maestros y profesores de todas las etapas educativas señalan como característica de los últimos tiempos un déficit en la atención de los alumnos. En realidad no es solo algo característico de los alumnos, sino que también padece la sociedad occidental. Ahora acaba de salir en alemán (en castellano saldrá en octubre) un libro del filósofo alemán de origen coreano Byung-Chul Han con el sugestivo título ‘Sobre Dios’ en el que incide en la carencia de atención y contemplación, como decía Simone Weil, que lo califica como el pensador más profundo del siglo XX. El libro esta siendo discutido y comentado en ciertos círculos de la sociedad alemana y no solo en ámbitos académicos o religiosos. Es también interesante que en el título aparezca el nombre de Dios, nombre que en la sociedad occidental raramente aparece.

En el libro se pone de manifiesto que la atención y la contemplación son constitutivas del ser humano. Por medio de ella se accede a una parte importante de la realidad que de alguna manera esta fuera de uno mismo. La atención y la contemplación permite que salgamos de nosotros mismos y trascendamos hacia fuera viendo una realidad que de otra manera permanece oculta a nosotros, a pesar de ser fundamental, porque permite dar sentido a la vida y a la realización del ser humano.

Vivimos en una distracción permanente, pasando de un estímulo a otro, con una voracidad que consume sin detenerse. Todos los instantes de nuestra vida les llenamos sin conceder tiempo a atender y contemplar. Todo se reduce a consumir y por tanto la contemplación de esfuma y la trascendencia se escapa. La misma imaginación fabrica toda una serie de fantasías, que nos aleja de nuestro interior y de ver la realidad tal como es. La crisis de la Religión no es debido a pérdidas de fe, ni a falta de confianza en la Iglesia por sus faltas y defectos, sino por una erosión de la capacidad de atención que impide una mirada contemplativa de la realidad. No es Dios el que ha muerto como dice Nietzsche, sino lo que muere es lo fundamental del ser humano.

El déficit de atención se hace muy patente en la falta de escucha al otro. Al observar las conversaciones es habitual interrumpirse uno al otro, o el darle consejo diciendo como actuaría uno mismo. La conversación muchas veces es la exposición de lo que le pasa a uno mismo sin realmente prestar atención al otro. Escuchar al otro es hacerlo con respeto y empatía sin intentar imponerle nuestra opinión. Tampoco nos escuchamos a nosotros mismos. Cada vez es más frecuente escuchar «no sé lo que me pasa». Para escucharnos es necesario hacer silencio y hacer silencio dentro de nosotros.

La sensación que tenemos cuando estamos en medio del mar o elevados en una montaña o en medio de un bosque es de pequeñez frente a la inmensidad y majestuosidad, experiencia de unirnos y abrazar lo que contemplamos. También de soledad y de explorar más allá de lo que miramos, así como el de no movernos y permanecer allí sin hacer nada, simplemente contemplando y oyendo el silencio. El hacer una foto desde nuestro móvil, con el deseo de intentar poseer para siempre en una imagen lo que vemos, reduce la contemplación a a un simple objeto y rompe la indecible unión con la naturaleza.