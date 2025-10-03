Inmortales, inmortalistas y seguridad social

Vivir 150 años, parece un delirio de autócratas pero a lo mejor no tanto. De visita en Pekín el 3 de septiembre un micro captó la conversación entre Vladimir Putin y Xi Jinping sobre cómo mantenerse jóvenes dejando al descubierto que ambos septuagenarios pretenden aferrarse al poder hasta que el cuerpo aguante. Confían en que la biotecnología y sucesivos transplantes de órganos les permitan incluso alcanzar la inmortalidad- así lo confirmó luego Putin a medios rusos. Y por eso el Kremlin está invirtiendo masivamente en investigación sobre cómo detener el envejecimiento. Según Novaïa Gazeta Europa (medio ruso en el exilio) entre 2016-2022 había seis programas científicos con financiación federal, entre 2021-2025 ya son 43 destinados a tal fin. Queda claro que para la élite dirigente es una prioridad muy por encima de la salud pública de los rusos, cuya esperanza de vida es de 68 años para los hombres (la media mundial es de 71).

La eterna juventud ya no es una quimera, al menos en Silicon Valley no lo creen. Allí los llamados “inmortalistas” se pulen más que un puñado de dólares en pagar a científicos, biotecnólogos e ingenieros para solucionar de una vez el problema de la mortalidad. Según publicó en The Guardian la periodista, Aleks Krotoski, la cosa va en serio, muy en serio. Explica cómo los señores de la Tech invirtieron en Trump y a cambio colocaron a sus peones para desviar los fondos federales destinados a la salud pública a proyectos de inmortalidad. Cita, por ejemplo, los cientos de miles de millones de recortes en Medicare (el servicio sanitario para mayores de 65 años) que precisamente han provocado el cierre del Gobierno federal (shutdown) al negarse los demócratas a aprobar la ley.

Ahora encaja y se entiende qué hace un conspiranoico como Robert F. KennedyJr siendo Secretario del Departamento de Salud. De él dependen dos agencias importantísimas en la prevención de enfermedades y la seguridad de los fármacos: el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) y la FDA (Food and Drug Administration), referencia obligada para la Agencia Europea de Medicamentos. De momento RFKJr no ha conseguido suprimir los programas de vacunación obligatoria pero en ello anda. Los libertarianos de la salud tienen en el punto de mira a la FDA, cuyo desmantelamiento de facto propuso Jim O’Neil, mano derecha de RFKJr y ahora director del CDC, que fue determinante para contener la pandemia. Neutralizada la FDA, los laboratorios harían sus ensayos clínicos y allá cada quien con los fármacos que se tome.

El reverso de la moneda, lo cuenta el senador Bernie Sanders en The Guardian: más de 85 millones de estadounidenses no tienen seguro médico, y con los recortes de Trump previstos en su ley “Big Beautiful Bill”, se añadirán 15 millones más de desamparados.

Este tétrico panorama coincide con el 80 aniversario de la creación de la Seguridad Social francesa el 4 de octubre de 1945. Como recuerda en Le Monde la socióloga Dominique Méda su objetivo es la “justicia social”, “librar a los trabajadores de la incertidumbre del mañana (…) que es la base de la diferencia de clases”. De momento, al menos en Francia, los únicos inmortales son los que están en el Panthéon; nombres como Voltaire, Marie Curie, o Joséphine Baker que serán recordados para siempre.