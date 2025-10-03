Parece locura, pero es barbarie

Puedes pensar que algunos líderes internacionales que están en la mente de todos (o de casi todos) operan desde la locura, una locura derivada de la arrogancia, de la borrachera de poder: nada raro si uno revisa la Historia. Matones de baja estofa, o sea, los ha habido siempre. Aunque quizás no con este eco, con esta capacidad de propaganda, para diseminar su presunta locura. Presunta, porque, salvo alguna cosa, no parece locura. Parece más bien maldad o crueldad. O una suma de ambas. Y muchos, muchos intereses.

Nos pasará factura esta inacción y esta tendencia a fotografiarnos de perfil ante las atrocidades presentes, pasadas y quién sabe si futuras. Los matones parecen gozar del apoyo (cada vez más escaso, eso sí) de un coro de grillos ruidoso, pero más bien poco representativo. Puede que haya alguno que otro con más renombre, aunque siempre menos del que cree tener. Nadie entiende esa atmósfera orgásmica que parece desprenderse de ciertas declaraciones impresentables. Ese gusto por revolcarse una y otra vez en el lodazal.

Como decía El Gallo, “hay gente pa tó”. Y quizás por esta razón tenemos que soportar la infamia de que algunos representantes, a calzón quitado, se identifiquen casi a diario con el desapego más feroz hacia cualquier forma de humanitarismo, apostando, sin disimulos, más bien con intolerable arrogancia y estúpidos aires de superioridad, por el abuso de poder y el incumplimiento del derecho internacional. No es una conclusión personal, sino algo que ha quedado retratado en la reciente Asamblea de Naciones Unidas. Gracias a esa Asamblea se ha visto muy bien, y de ahí su inmensa utilidad, dónde se halla la dignidad en este momento histórico y dónde no.

El derecho a veto no sólo inutiliza la voluntad mayoritaria de esta organización que debemos defender (otros se dedican a ponerla cínicamente en cuestión con argumentos surrealistas), sino que daña ahora mismo a toda la humanidad en su conjunto. Y a la esencia misma del ser humano. Y Estados Unidos, a través de las lamentables acciones de su presidente, se está convirtiendo en un colaborador necesario de unas cuantas ignominias, demasiadas, como a la vista está, incluyendo otras muchas barbaridades que convierten a su propio país en una jungla política. Está claro que Trump, si no surge ya una enérgica oposición cívica, dejará la democracia como un solar. Del supuesto plan diseñado ahora para Gaza, casi es mejor no hablar.

Como ya hemos escrito aquí, ni Europa ni España deben contemplar este ascenso global de la política tiránica, este triste regreso al imperialismo y a la violencia, como algo ajeno. Por más que la soledad de los que defienden el autoritarismo, el supremacismo y el abuso de poder sea cada vez más visible. Y el ridículo constante de sus palabras sea, también, inevitable. Aunque probablemente, en su huida hacia adelante, nada de esto les importe.

La mayoría de la población española no está de acuerdo, ni de lejos, con las atrocidades que vemos a diario y con las barbaridades que escuchamos, algunas pronunciadas desde nuestro propio país: las manifestaciones de ayer (tras ser detenida la Flotilla), y las de otros muchos días, así lo demuestran. Es algo constatable e innegable. Sólo se puede negar desde el cinismo o desde la mentira. Es cierto que Europa no ha estado a la altura en esto (aunque es la gente la que empieza a despertar, quizás también en Estados Unidos), pero nuestro país, a pesar de las grandes dificultades del escenario, debe sentirse muy orgulloso por el papel desempeñado en esta crisis global.