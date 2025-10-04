El deseado plan de paz para Gaza

Donald Trump presentó su plan de paz para Gaza. Los veinte puntos los llevaba negociando semanas el presidente con los principales países árabes y musulmanes (además de con sus aliados de Europa), quienes ya han dado su visto bueno a la propuesta. De ahí la prontitud con la que el propio Benjamin Netanyahu aceptó la oferta del neoyorquino. Y es que saber que Reino Unido (que por fin reconoció la existencia de un Estado palestino) jugará un papel preponderante, y que Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán, Turquía, Indonesia (el país musulmán más grande del mundo), y hasta Qatar, están por la labor, hace que tanto los israelíes, como la rama política y militar de Hamás, se vean obligados a revisar con matices, pero con una actitud favorable, una estrategia de paz que, al menos a día de hoy, aparenta beneficiosa para todas las partes implicadas en mayor o menor medida.

Desde el inicio, Hamás declaró que estudiaría la propuesta “de buena fe”, junto con las facciones palestinas más próximas a su organización. Lamentan, eso sí, no haber tenido más información durante el proceso de elaboración del plan. También reprochan que éste no incluya detalles logísticos y temporales más concretos. Incluso critican que aparente alinearse de una manera más clara con los intereses israelíes, que con los anhelos y necesidades del pueblo palestino. Pero las presiones diplomáticas de países como Egipto, Turquía, o Qatar (hasta hace poco soporte logístico y hasta económico de Hamás), motivan una clara tendencia hacia una respuesta positiva de Hamás (aunque no exenta de cláusulas o condiciones).

Por otro lado, Hamás veía desde hace meses que se estaba quedando sin efectivos humanos y sin material bélico. Incluso la ayuda que pudiesen aportar grupos como sus brigadas Al-Qassan, la Yihad Islámica, los Hermanos Musulmanes, el Frente para la Liberación de Palestina, etc., no parecía suficiente para seguir adelante mucho más tiempo con su defensa militar frente al Estado hebreo. Es más; los más de 60.000 milicianos que llegaron a tener los seis grupos terroristas principales que apoyaron a Hamás desde el inicio de la contienda se habían reducido ahora a apenas unos 10.000 (algunos informes señalan incluso menos). Si a ello le añadimos la pérdida de apoyos exteriores, pues como para rechazar un plan que beneficia la supervivencia inmediata del sufrido pueblo gazatí. Hezbolá quedó destruida en el Líbano; Irán se ve cada vez más desarmada, y sin apenas fuerza aérea con la que apoyar a Hamás, o defender su propia República Islámica. Por su parte, Siria, tras la caída de Bashar al-Asad, ha perdido su estatus de tránsito geoestratégico entre Irán y el Líbano. Y hasta China presiona a los rebeldes hutíes de Yemen para que moderen sus ataques a Israel y no pongan en peligro su suministro de petróleo.

A todo ello debemos sumar el compromiso de asentar en territorio palestino una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), conformada por equipos de EE.UU., de Europa y, lo que es más importante, del propio y variado contexto diplomático árabe. Es decir, los propios países árabes garantizarán ya no sólo el orden interno en la Franja, sino también el control de sus fronteras, e incluso la creación y capacitación de fuerzas policiales palestinas. Pero hay más; me refiero a la generosa oferta de amnistía a los integrantes de Hamás, e incluso los visados que se les facilitarían si su opción fuese la de abandonar la Franja. Así las cosas, resultaría sospechoso empecinarse en continuar una guerra y un conflicto que ya nadie desea, porque a nadie beneficia.