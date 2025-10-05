La calle, rompeolas de las democracias

La calle se ha llenado en las últimas horas de dignidad y valor, porque la calle es la democracia. La calle es el rompeolas de las democracias. Felizmente, como en aquel memorable ‘No a la guerra’ que mostró bien a las claras cuál era la opinión de la mayoría y dónde quedaban los promotores de la infamia, parece que al fin se recupera la voluntad de la gente anónima, donde reside la verdadera soberanía de los pueblos. Y esa voluntad vuela muy por encima de las palabras (algunas verdaderamente vergonzantes) de ciertos políticos que, por muy elegidos que hayan sido, ya no se representan ni a sí mismos. La gente ha dicho basta ante el genocidio en Gaza, pero, también, ante la pasividad de no pocos gobiernos, y ante el limitadísimo papel de la Unión Europea. Es este un momento emocionante, porque, ante tanto cinismo, ante tanto aborregamiento, ante tanta política enfermiza, se impone sin duda un movimiento cívico global. La democracia es la gente.

Hemos escuchado con alarma que los jóvenes se están convirtiendo a la ultraderecha y al neofascismo, pero estos días hemos visto las calles surcadas por jóvenes estudiantes que ayudan a recobrar la esperanza de la humanidad. Muchos líderes ultras, como Meloni, han visto las orejas al lobo, se han dado cuenta de que las cosas empiezan a cambiar: aunque para los miles de personas asesinadas en Gaza ya sea demasiado tarde. Es verdad que no ha sido fácil, que la resistencia ha sido enorme, y la inacción de muchos gobiernos también (el de España, por cierto, es de los pocos que ha obrado con coherencia y dignidad en el panorama internacional: pero, en medio de tanto oprobio, tanta hipocresía y tanta crueldad desatada, nada es suficiente).

Es seguro que quedará memoria de estos días atroces. Y, como hemos dicho ya algunas veces aquí, la imagen shakespeariana de Lady Macbeth, incapaz de lavar la sangre que manchaba sus manos, perseguirá a alguno (y a alguna), real o metafóricamente, durante muchas décadas. La Historia los juzgará.

Así que me alegro de que brote de nuevo la utopía, que algunos, en su necedad, tildan de inútil. La utopía no sólo no es inútil, sino muy necesaria. De nada ha servido la mirada fría y rácana, el pragmatismo a ultranza, la arrogancia de los que manejan los vetos. Pura filfa. Ha llegado el momento de las calles. De los movimientos cívicos. Como decía Andrea Rizzi, lo que vemos ahora en la dignidad de las calles «vuelve a elevar la antorcha de las utopías». Bienvenida la calle. Bienvenido el rompeolas de las democracias.

Cunde la sensación de que el pueblo ha de hacer lo que los gobiernos no se atreven a llevar a cabo. Completar sin violencia la tarea del humanismo que ha sido pisoteado. La gente debe iluminar esta oscuridad. Los cuidadosos líderes, asustados por los matones del momento, o en clara connivencia con ellos, no podrán ya representar el mundo futuro. Representan el triste pasado.

El empuje de la dignidad del pueblo ha sido lento, pero decidido. Todo brotó quizás en la Vuelta España, ahí empezó a despertar la conciencia ciudadana ante la inacción y la parálisis. Y ahí se empezó a ver también la diferencia entre los liderazgos. La Flotilla, detenida en las proximidades de Gaza, nos enseña un paso más en la alta representatividad de la calle, muy por encima de la obscenidad política. Trump se atribuye ahora un plan de paz, después de 70.000 muertos, o muchos más, de los que él también tendrá algo que decir. Pero sólo veremos el afán por colgarse medallas y solicitar premios.