Un Estado para Palestina

Mientras EE.UU. no lo decida con la aquiescencia de los principales países árabes y musulmanes, e incluso de la Federación de Rusia y de la República Popular China, cualquier planteamiento definitivo que pretenda reequilibrar Oriente Próximo no será más que papel mojado. A modo de ejemplo, el posicionamiento cada vez más abierto y proactivo hacia el definitivo reconocimiento del Estado de Palestina, incluso en el seno de la ONU, no deja de ser, hoy por hoy, un mero gesto diplomático cargado de simbolismo y buena fe por parte de tantos y tan variados países. Las naciones europeas tienen que seguir aportando su opinión y su presión política y diplomática; pero no deben desesperar. De hecho, si ya es complicado entender, e incluso actuar, en un contexto supuestamente cercano como Ucrania, mucho más difícil resulta interceder frente a una tragedia humanitaria, diplomática, política y militar como la que está aconteciendo en la Franja de Gaza; y más conociendo el fracaso de aquellos compromisos de Oslo que ya en la década de los 90 aparentaron constituir la más avanzada y consensuada solución al conflicto palestino-israelí. Aun así, estoy convencido de que ese reconocimiento y esa coexistencia verídica de dos Estados será realidad en un futuro no tan lejano.

Hoy son unos siete millones los palestinos que viven en torno al Estado hebreo (un millón y medio viven en Israel), y otros tantos los israelíes. Pero pronto los palestinos serán mayoría, dado su ritmo de natalidad. Con todo, son muchas las trabas a superar. A nivel geográfico, nadie es capaz de proyectar, de manera consensuada, el territorio que ocuparían ni Israel ni una Palestina cada vez más fracturada, y con apenas capacidad para acoger ya no sólo a los desplazados por la guerra, sino también a los más de cinco millones de expatriados en los territorios vecinos. Asimismo, a nivel político, la Autoridad Nacional Palestina ha perdido toda su preeminencia política y social; y la posibilidad de que la rama política y administrativa de Hamás renuncie a su presencia y hegemonía total y definitiva sobre la Franja aparenta un anhelo demasiado cándido (su presencia, además de militar, es política, administrativa, judicial, fiscalizadora, etc.).

¿Quién asumiría, de facto, el control político y militar del nuevo Estado palestino? ¿Cómo lograríamos extirpar de los jóvenes gazatíes el odio acumulado tras un asedio bélico que los ha dejado huérfanos de padres y hogares? ¿Qué nueva Administración israelí sería capaz de acallar o moderar el resentimiento de las formaciones supremacistas y nacionalistas hebreas? ¿Con qué ayuda o apoyo desinteresado se podrían reconstruir tantos espacios e infraestructuras devastadas? Todas estas dudas se han evidenciado incluso en el plan de Paz pergeñado por Donald Trump para Gaza. Pero hay más. ¿Cómo asegurar que el Ejército israelí se retire y Hamás no resurja y vuelva a rearmarse? ¿Cómo convencer a la población para que no vea a la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) como otro sujeto ocupante y, por tanto, sin legitimidad ante la población local? ¿Quién supervisará de manera independiente que se cumpla lo pactado, y que no haya favoritismos o manipulaciones? Y quizá la más importante: ¿quién desalojará a los 500.000 judíos asentados hoy día ilegalmente, por ejemplo, en Cisjordania? (Aun así, no olvidemos que en el pasado ya se levantaron asentamientos ilegales en el Sinaí y en la propia Gaza). Como vemos, son muchas las preguntas, y pocas o imprecisas las respuestas. Pues bien; hasta que no las tengamos, todo seguirá siendo humo diplomático y cantos de sirena.