Moldavia le da la espalda a Putin

Se aguardaban con expectación los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el 28 de septiembre en Moldavia. La tensión entre los grupos pro-europeos y los prorrusos se había ido acrecentando desde la invasión rusa de Ucrania. Además, los desencuentros entre el Gobierno moldavo y las autoridades de los Estados prorrusos separatistas de Gagaúzia y Transnistria (Unidades territoriales autónomas con un estatuto especial y, en el caso de la segunda, albergando hasta 1.500 soldados rusos), había aumentado el morbo de un proceso marcado por las injerencias rusas. Aun así, el resultado de las urnas no deja lugar a dudas. Moldavia busca desde 2013 su integración en la UE; y su nuevo Gobierno, con mayoría absoluta, será el encargado de que ahora ese proceso de adhesión (previsto para 2030) cobre un nuevo ritmo.

El Partido Acción y Solidaridad (PAS), de orientación pro-europea y apoyado por la propia presidenta Maia Sandu (que ganó las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2024 en segunda vuelta, el 3 de noviembre del mismo año) resultó claramente vencedor, obteniendo en torno al 50% de los votos, y 55 escaños de un parlamento unicameral de 101 escaños. Por su parte, el bloque prorruso más importante, el Bloque Electoral Patriótico (BEP, integrado por socialistas, comunistas y fuerzas prorrusas), alcanzó poco más del 24% de los votos y unos 26 escaños. Otros partidos o coaliciones, como las formaciones Alternativa, Partido Nuestro, o Democracia en Casa, también lograron entrar en el parlamento al superar el 5% mínimo de los votos requeridos.

Pese a celebrarse bajo el nuevo Código Electoral moldavo, adoptado en 2022, fueron muchas las denuncias que se presentaron relativas a la interferencia rusa, a los 16 millones de ciberataques recibidos, a los disturbios callejeros, a las amenazas de bomba en sus colegios electorales del exterior (incluido el de Alicante en España), y a una injerencia externa que trató de debilitar la confianza electoral. Aun así, la participación rondó el 52,20%; y el voto exterior volvió a ser determinante y favorable a Europa. En Moldavia viven unos 2,5 millones de habitantes; a los que hay que añadir más de un millón que residen en el extranjero (especialmente en Rusia, Ucrania, Rumanía, Italia, Francia, o España, sobre todo en Barcelona y Santander).

Pero lo relevante de estos comicios es la capacidad del pueblo moldavo para mantener su firmeza frente a la influencia rusa (pese al 30% de inflación y a los elevados precios de la energía tras haber perdido el suministro de gas ruso). En 2024, un nuevo referéndum (ya hubo uno inicial en 2013), volvió a mostrar el visto bueno moldavo al esfuerzo de adhesión a la UE (implica reformas judiciales, medioambientales y de infraestructuras, así como medidas contra la corrupción). En esta ocasión los ciudadanos apostaron por alinearse con los postulados políticos y los valores civiles de Europa. A mayores, tras constatar los esfuerzos rusos por manipular el sentido del voto, podemos concluir que Moscú está decidido a seguir interfiriendo en aquellos procesos electorales que contribuyan a reforzar Europa y su proyecto integrador, frente a una Federación de Rusia con un apetito cada vez más voraz sobre aquellos contextos que en el pasado formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (la antigua URSS). Finalmente, ha quedado claro que el nuevo parlamento moldavo contribuirá a meter más presión al Kremlin para que deponga sus aspiraciones imperialistas; y también para que ponga fin a la guerra contra una Ucrania con la que Moldavia comparte frontera.