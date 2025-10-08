El fallecimiento de Ramón Yzquierdo Perrín, nacido en Compostela en 1948, deja atrás una vida entregada a la docencia y a la investigación en la Historia del Arte, tarea que desarrolló, sucesivamente, en las universidades de Santiago y A Coruña. Desempeñó su quehacer, como catedrático de la materia, con singular esmero. Deja, entre otros muchos logros, una serie de doctores que se han formado a su lado, continuando el desarrollo de líneas de trabajo en las que su magisterio era indudable.

Fue, sin duda, el discípulo más próximo a Ramón Otero Túñez, el referente con el que nos hemos formado varias generaciones de historiadores del arte. Con él llevó a cabo su tesis doctoral que, de forma muy brillante, puso en valor la arquitectura románica en Lugo y, también a su lado, se planteó la reconstrucción del coro pétreo de la catedral de Santiago, en un quehacer plasmado en la parte museística de la misma, así como en un libro editado, como su tesis, por la Fundación Barrié de la Maza, promotora, igualmente, de la citada reconstrucción.

Sus innumerables publicaciones se centraron, aunque no únicamente, en los tiempos del Románico y del Protogótico en Galicia, con aportaciones de primer valor, no solo en la temática mateana sino también en otras muchas. Las últimas se fechan en 2024, lo que supone que, además de una trayectoria profesional impecable, supo desempeñar su vocación mucho más allá de una jubilación que no conllevó freno alguno a sus ansias de investigar.

Fue un magnífico profesor y un investigador incansable; en él primó el buen hacer y el rigor. Respetuoso con los planteamientos ajenos aportó los suyos, en todo momento, con su sabia opinión, bien asentada en la valoración atenta de aquello que estudiaba y con un conocimiento de las fuentes y de la bibliografía constantemente al día. Su legado, en el que abundan los estudios de iconografía, es, en todo caso, ejemplar.

Hombre ciertamente bueno, siempre al lado de su esposa, Nieves Peiró, y de su familia. También, un excelente compañero y un entrañable y querido amigo. Amante de los libros como pocos, lo que le llevó a configurar una biblioteca única...