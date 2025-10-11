No es el mejor plan, pero infunde paz

El plan de Paz para Gaza de Donald Trump no es el mejor de los posibles, pero constituye un claro ejemplo de que es factible aunar sensibilidades entre pensamientos, países, culturas y políticas distintas cuando la buena voluntad y los esfuerzos así lo persiguen. No es la primera vez que se habla de paz desde aquel macabro atentado terrorista perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Tras la respuesta furiosa del Estado hebreo, y vistas las consecuencias de su indiscriminado asedio a la Franja de Gaza, el alto el fuego ya había sido acordado, al menos, en dos ocasiones claras. La primera, a finales incluso de noviembre de 2023. Era de siete días, y se pretendía intercambiar rehenes y prisioneros. Pero el pacto apenas duró cuatro jornadas. En 2024 se habló muchas veces de ello; pero tan sólo se consiguieron parones temporales que poco o nada contribuyeron al avance de las negociaciones de paz. Fue a mediados de enero de este 2025 cuando se acordó un alto el fuego que aparentaba más esperanzador, con nuevas negociaciones e intercambios de rehenes y prisioneros. Se habló también entonces de fases; pero el Gobierno israelí pronto decidió continuar con sus ataques y reprimendas sobre Gaza.

Ahora una nueva oportunidad nos llena de esperanza. Mas no es oro todo lo que reluce bajo el júbilo que muestran la Comunidad Internacional y los partícipes de las negociaciones. Los riesgos relacionados con la posible quiebra de confianza entre Israel y Hamás, o con respecto a los países mediadores, son altos. A modo de ejemplo, el Movimiento de Resistencia Islámica se retuerce ante la idea de ceder el control administrativo de la Franja a un ente internacional, y hasta empieza a sugerir la necesidad de recibir un reconocimiento político. Por su parte, Israel teme la continuidad del grupo terrorista en cualquier ámbito de poder en la Franja. El propio Marco Rubio lo reconoció. “No se puede organizar una estructura gubernamental en Gaza sin Hamás en tres días”, señaló el secretario de Estado de Trump. Asimismo, Netanyahu desconfía de la futura posible reorganización política y armamentística de Hamás. Todo esto lo iremos escuchando durante los próximos días y semanas. Y también veremos cómo las divisiones internas en el Ejecutivo hebreo se harán tan evidentes como las disensiones en el seno del propio buró político de Hamás.

De momento, toca esperar y ver; y reconocer que, con esta iniciativa de paz, israelíes y palestinos salen ganando. Los primeros recuperando a sus añorados rehenes y los cuerpos de aquellos que perdieron la vida durante su cautiverio. El propio Gobierno israelí se librará de la fuerte presión internacional que venía sufriendo desde hace meses. Al tiempo, los gazatíes podrán tener acceso a una ayuda humanitaria que ya llega tarde; dejarán de sufrir las acometidas crueles e inhumanas del Ejército israelí; y hasta podrán percibir con más claridad el incondicional apoyo que les ha brindado la sociedad europea y americana. Y es que, pese a su fragilidad, este pacto inicial para la Paz constituye un gesto diplomático inédito en un contexto saturado de violencia y desconfianza mutua. Entiendo que simboliza más un ensayo de coexistencia que una solución definitiva; pero es cierto que representa un ajustado ejemplo de efectiva diplomacia regional y eficiente mediación multilateral. Veremos qué nos deparan las próximas horas. Entretanto, recemos para que no haya ninguna línea roja insuperable para ninguna de las partes que pueda echar abajo un plan que, pese a sus limitaciones, y como señaló Felipe VI, nos abre una ventana a la esperanza.