Muros frente a los drones rusos

Lo avanzamos aquí hace días. Las incursiones de drones de procedencia rusa han impactado de lleno en el seno de las instituciones europeas. Así, la propia Comisión Europea (CE) ha propuesto desarrollar un sistema europeo de detección, seguimiento e interceptación de esas nobles herramientas aéreas convertidas desde la invasión rusa de Ucrania en artilugios de guerra y destrucción. Europa siempre ha sido consciente de la debilidad de su flanco oriental, así como de sus necesidades conjuntas de seguridad. Ahora esa asunción se ha convertido en preocupación; especialmente viendo cómo las injerencias y los ciberataques constituyen el mejor ejemplo de la temida “guerra híbrida” rusa. Todo ello quedó expuesto tanto en la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno celebrada a principios de mes en Copenhague, como en la cumbre de la Comunidad Política Europea (EPC). Allí se concluyó que ese “muro antidrones” debía ser una prioridad para el horizonte 2030, dentro de la “estrategia europea de Defensa”, y con el apoyo técnico y experimentado de la OTAN.

Pero no es oro todo lo que reluce en torno al nuevo “muro” de neutralización de drones. Así, algunos países más alejados del frente (como Alemania, Francia o Italia), recelan de la capacidad de la CE para establecer proyectos y normas que chocan de lleno con cuestiones de defensa militar hasta ahora asentadas en las competencias nacionales de los Veintisiete. Frente a ellos, otros Estados del Este europeo celebran la coordinación desde Bruselas, pues alegan que estamos hablando de un problema que afecta al conjunto de la UE. Quizá por ello España y Grecia (aunque también Italia), por ejemplo, alertan sobre las amenazas que llegan a Europa desde el sur. Hablamos de clanes y grupos criminales que también hacen uso de sus propios drones para facilitar las rutas inmigratorias y el crimen organizado. Por eso la UE debería aspirar a lograr una cobertura de seguridad de 360º, capaz de beneficiar al conjunto de los socios de la Unión.

Todas estas buenas intenciones no están exentas, sin embargo, de trabas no sólo legales, sino también económicas. Así, por ejemplo, no disponemos aún de un plan específico de financiación; e incluso el uso de los activos rusos congelados para financiar este tipo de programas de Defensa levanta suspicacias, del mismo modo que lo hacen las controversias legales y hasta políticas entre los Veintisiete. Entretanto, Vladímir Putin sigue a lo suyo, presionando a Ucrania con ataques de drones y misiles sobre infraestructuras esenciales, como las centrales eléctricas y las estaciones de conexión energética. Esto hace que la población se quede sin suministro, y sufra una presión que, además de logística y bélica, también es psicológica. Asimismo, las redes de abastecimiento de agua son objetivos estratégicos para Moscú.

En las próximas semanas y meses, con la bajada de las temperaturas y la aproximación del invierno, las embestidas del Ejército ruso se dejarán sentir con más vehemencia sobre las principales ciudades y núcleos urbanos; y más ahora que el Kremlin ha puesto todo su empeño en aumentar tanto la producción de drones, como su uso estratégico y militar. Esta planificación constituye también una clara respuesta a los ataques ucranianos sobre las centrales termoeléctricas y las refinerías rusas, que están aumentando incluso los precios de la energía dentro de la Federación de Rusia, así como incrementando el malestar de la población. Así pues, como vemos, queda mucho trabajo por hacer para poner fin a una guerra devastadora al este de Europa que perjudica a todos sin excepción.