‘Pax trumpiana’, o lo que sea

Como potencia de la zona, Egipto desempeña su papel. Logra reunir a los líderes mundiales, aunque Israel y Hamas no estén físicamente presentes. Resulta una paz amasada desde fuera, una paz exógena que se ha precipitado por el inaceptable espectáculo de muerte que ha sacudido al mundo.

Nadie en su sano juicio puede rechazar una tregua ante una situación así, pero no se puede ignorar que todo esto llega mal y tarde. Y también para todos. No hay vencedores, me temo, aunque el primer ministro israelí se atribuya la victoria (qué puede hacer, dos años después), y tampoco Trump ha ganado nada, ni siquiera el Nobel que tanto anhelaba. Eso sí, su entrada en Israel ha sido triunfal, hasta el punto de que ahora mismo es allí, dicen, el político favorito, y en Egipto se le veía contento (¡incluso con Sánchez!). Ha viajado a toda prisa para recoger los frutos del acuerdo, en un escenario que le favorece, y seguramente se habrá ido con la misma prisa. El pragmatismo trumpiano, quizás aprendido en los consejos de administración, funciona así. Y su estrellato consiste en estar apenas unos segundos en cada ‘photocall’.

Más allá del componente de espectáculo que tienen estas cosas, nadie puede negar la bondad de que se detengan las bombas, aunque esta sea la paz de los escombros y de los cementerios. Ni siquiera esto último, pues se dice que hay 14.000 personas sepultadas entre los cascotes, muchas de las cuales parece que no podrán ser recuperadas. Tampoco todos los rehenes de Hamas han podido regresar a casa. La tragedia es absoluta. Y el énfasis en la paz, aunque comprensible, deja muchas dudas y demasiadas heridas abiertas. Hay que preguntarse por qué todo esto sucede casi 70.000 muertos después.

La paz siempre es bienvenida, qué duda cabe. Incluso la paz más frágil, como algunos analistas juzgan que es esta que se acaba de firmar, no sin ceremonia ante las cámaras, en Egipto. El país africano se apunta un tanto en la región, refuerza sus vínculos internacionales, y, con suerte, podrá servir en el futuro de centinela para el cumplimiento de los acuerdos. De momento, presionó para intensificar en pocas horas la entrada de ayuda humanitaria en la franja y, en plena firma, Al Sisi ha defendido “el derecho palestino a la autodeterminación” y a la solución de los dos estados. Algo que la ‘pax trumpiana’ no recoge, en un texto final plagado de vaguedades.

La firma ha sido un escaparate para los mediadores, pero, sobre todo, ha servido para que Trump haya probado las mieles de una victoria que por supuesto se atribuye. Su firma, contundente, encabezaba el documento. Como suele pasar en la política contemporánea, el discurso triunfalista y almibarado no se compadece mucho con la realidad. Pero si vendes un éxito tienes que decir que ese éxito es de la máxima calidad. El buen paño en el arca si vende, y, si no es tan bueno, has de venderlo con tu palabrería. En su estilo, Trump no dudó en afirmar que allí comenzaba “una edad dorada”. En fin: Trump y su pasión por los dorados. Ojalá acertara, siquiera por una vez.

Es el futuro inmediato lo que revelará la solidez del veloz acuerdo de paz. Lo que viene es lo verdaderamente difícil. Muchos de estos líderes vuelven a sus países con una agenda doméstica complicada. En el caso de Trump, especialmente, con su enfrentamiento por la militarización de ciudades demócratas. Macron vive su momento más débil, y ese momento proyecta la crisis de liderazgos en Europa. Ojalá no se olviden de este lado de mundo cuando las cámaras se apaguen. Pero ¿por qué ahora deberíamos confiar?