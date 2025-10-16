No tiene fin

A ver, díganme si no les extrañó que en el acto protocolario con el que se celebró el logro de una tregua en los ataques israelís contra Gaza, en la plataforma donde posaban los que se dicen sus artífices o avalistas, estuviesen un elevado número de líderes mundiales, incluso nuestro presidente del Gobierno, pero no los afectados. Para la foto no se contó ni con israelís ni con palestinos. ¿Me lo pueden explicar?

Yo no lo entiendo. Y más extraño me resultó aún que la figura principal del acto fuese Donald Trump, que por mucho que se autoproclame hacedor del tal acuerdo -que de la paz aún no-, no puede serlo sin las aportaciones y compromisos de todos los demás, incluidos los denunciantes del genocidio sionista. Sin embargo, a pesar de esta limitación ineludible, se produjo una exaltación extraordinaria del personaje, instalado ya solo él sobre la plataforma honorífica, mientras todos los demás líderes políticos presentes pasaban ante él a chocar las cinco, en reconocimiento de su mayor rango.

Y aún por encima de todo esto, que ya es bastante para el asombro, este primer acuerdo ya digo que no representa un compromiso firme sobre el fin definitivo, para siempre, de la matanza de poblaciones civiles y la destrucción total de su espacio vital, porque no se suscribe como tal, entre la única parte, la israelí, al ataque, que dispone un ejército, enfrentada a otra, la palestina, a la defensiva, que no lo tiene.

Por si fuera poco, las propias autoridades israelís no tienen reparo en explicarnos que su deber en la vida es la recuperación de la «tierra prometida», que entienden demarcada solo por las citas bíblicas sobre la antigua presencia territorial de los judíos, incluso o más incluyente, cuando eran perseguidos. Esto, se mire como se mire, quiere decir que la guerra no se puede dar por terminada; no podrá serlo hasta que se puedan dibujar sin duda las fronteras de esa tal promesa territorial.

Con semejantes ambiciones y deudas en ninguna parte del mundo podría nunca haber una paz indiscutible. Casi todos pensamos que la historia nos es deudora.