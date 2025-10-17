Generación Z y la Iglesia católica

Desde hace décadas el número de personas que acuden a las Iglesias en España y también en el resto de Europa y Estados Unidos es cada vez menor y el número de jóvenes es bastante escaso. Asimismo ha disminuido notablemente el número de vocaciones de religiosas, sacerdotes y religiosos Es consecuencia de la llamada secularización de la sociedad occidental. El fenómeno ha sido estudiado por diferentes autores siendo muy interesantes los libros de Andrea Riccardi: ‘La Iglesia arde’, y el de Tomás Hayek: ‘La tarde del cristianismo’. Los dos son personalidades conocidas del catolicismo, uno como director del movimiento laico los hermanos de San Egidio y el otro como reputado pensador y teólogo. En los dos libros además de dar una visión profunda de las causas del declive apuntan a un optimismo, no como si se volviesen a llenar las Iglesias sino como un fortalecimiento de lo que es vivir el cristianismo. Riccardi ya señalaba esto anteriormente en su libro ‘La sorpresa del Papa Francisco’.

Ahora hay una sorpresa inesperada en la especie de ‘revival’ del catolicismo que aparece en algunos países empezando por Francia y dentro de ella de la generación Z. Los bautizados entre 18 y 25 años se han cuadriplicados en los últimos cuatro años, aumentando también los de todas las edades aunque no tanto. Esto representa un resurgimiento en un país, que aunque con una larga tradición cristiana, es imperante el modelo de laicismo radical y donde las personas que van a Misa esta entre un 2% y un 5% de la población total. Este dato se puede comparar con la frecuencia de asistencia en España que es alrededor del 20%. Crecimientos similares aparecen en otros países. En Bélgica los bautizos se han de adultos se han triplicado en diez años y en la Dublín en la última Pascua se bautizaron más del doble que en el año anterior, muchos de ellos jóvenes. En Inglaterra también aumenta el catolicismo respecto el anglicanismo.

¿Por qué este inesperado renacimiento? La pandemia puso de relieve con el silencio y la quietud forzosa el mundo de ruido, de consumo y de estar siempre ocupados de cada día. Hizo vislumbrar y aparecer un sentimiento que había algo más esencial en la humanidad, algo más que tuviese que ver con la cooperación, la belleza y el sentido de la vida.

También ha influido en el cambio que el catolicismo ha salido del interior de los templos a la calle o mejor a las redes donde jóvenes ‘influencers’ han propagado el Evangelio y han organizado festivales y todo tipo de reuniones. Es una especie de inculturización de la juventud. En Francia es muy conocida la hermana Albertina Debacker de 29 años que tiene 350.000 seguidores en Instagram y 200.000 en Tik.Tok. Hace poco, el Papa tuvo una audiencia numerosa con ‘influencers’ de todo el mundo.

De esta manera los jóvenes hablan y discuten de Religión entre ellos, lo cual era tabú. Hay vídeos con un gran éxito de audiencia, incluso entre no creyentes. En España también hay movimientos en el mismo sentido. Los católicos sabemos que lo que creemos es liberador y puede ayudar a la gente dentro de su libertad a ser más libres y por ello más humanos. Sin embargo muchas veces no acertamos a presentarlo.