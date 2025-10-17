Matías Vallés

Pedro Sánchez confiesa que paga los cafés en efectivo

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en las informaciones sobre el uso de dinero en metálico por miembros del PSOE. "El Estado de Derecho se desmorona, porque Pedro Sánchez ha confesado que paga los cafés en efectivo. España ha descubierto con asombro que su presidente del Gobierno maneja dinero sucio, dado que ha pasado por muchas manos, con el propósito evidente de camuflar sus ingresos ilegales".