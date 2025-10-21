¿Pedro I, El amarrategui?

Cada cierto número inconcreto de horas Trump dice algo inconveniente o le pide dinero a Sánchez. Como Trump habla sin parar, tiene muchas bazas a la hora de crearse enemigos (parece que le encanta), y bastantes a la hora de decir algo absurdo y surrealista, que también se le da de maravilla, la verdad.

No es que le pida dinero a Sánchez directamente, hasta ahí podíamos llegar. Trump es un magnate que pone nombre a sus aviones y a sus torres, siempre en mayúsculas, no sólo en la realidad, sino también en las imágenes de inteligencia artificial, donde ha encontrado un filón que podría tentar a Óscar Puente. Quiere decirse que no necesita pedir dinero para sí mismo, o eso creo, porque es triste de pedir, pero es más triste de robar, ya saben ustedes.

Trump dice que pide para su país, para su industria armamentística, para su acero, va con el mercadillo puesto a todas partes, a cambio, eso sí, de ofertas políticas imperiales. Lleva el espíritu típico del comercial de toda la vida, en el corazón y en la cartera. Este tipo te hubiera calzado una enciclopedia, si es que no lo hizo en su juventud. Y, de paso, te añade una paz urgente por aquí y por allá, algún campo de golf y una charla con Putin. Una cosa lleva a la otra, como una nómina domiciliada te llevaba a unas sartenes (ya ni eso).

La idea trumpiana es no parar quieto, da igual el resultado. También la idea es no callarse nunca, jamás, para que todo quede sepultado bajo sus monólogos inanes. Es una táctica que el autoritarismo ultra ha comprado en Europa, y que se parece a eso que hacen algunos niños que, cuando no quieren oír lo que no les conviene, gritan con fuerza inusitada “bababababababa”, y salen corriendo.

Lo malo es que ahora es Sánchez el que no le escucha, aunque se den la mano tan guapamente, al borde del esguince, te diría. Trump ve a este joven rojo y le saluda con la jovialidad propia del photocall, que una cosa no quita la otra, pero en un minuto le espeta qué hay de lo mío, o sea, qué hay del 5% de la OTAN. Afloje usted la pasta. Y añade, engañosamente zalamero: “en España lo están haciendo muy bien”. Con una mano te adula y con otra te sacude.

Trump no es exactamente la OTAN, pero sí es consciente de que Europa necesita reforzar sus defensas, como diría un fabricante de kéfir, sobre todo con la que está cayendo. Se comporta como un casero subiendo la renta, y, si Sánchez no paga lo suficiente, pide que desahucien a España de la OTAN, como si eso pudiera hacerse. Seguro que en la intimidad le llama Pedro I El amarrategui. “Está nadando en la ambulancia y no suelta el monedero”, dirá.

A mí me parece muy bien la resistencia de Sánchez ante el emperador norteamericano. Ya lo dijo Borrell, el sábado noche. Qué tipo tan sensato, Borrell. En plena locura de liderazgos mundiales, en medio de este sindiós, Borrell conserva el cerebro y la sonrisa. Casi es más difícil lo segundo, con tanto autoritarismo desabrido como se estila. Sánchez hace bien, o sea.

Trump parece obsesionado, pero sólo hasta que le enseñen otra cosa nueva y la emprenda con ella. Sánchez, el supuesto amarrategui, dice que cubre la cuota con creces, que no se emperre (Trump) con el porcentaje. A lo mejor Pedro claudica, o le obligan a claudicar, pero no lo creo. En Estados Unidos se está levantando ya una gran ola que grita “no queremos reyes”. Y el magnate se rediseña con corona, tirando mierda a la gente. La IA es uno de sus juguetes. Trump está acostumbrado a conseguir lo que quiere, y eso hace que lo quiera todo, una y otra vez. Bueno, de momento, le falló el Nobel.