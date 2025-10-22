Me impresionaron sus fotografías en la última Bienal de Pontevedra. Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) presentó, una vez más, un trabajo concebido a lo largo de bastantes años y que titula ‘Vidas Minadas’. A través de sus imágenes configura una dura crónica relativa a los cruentos efectos de las minas antipersona, en gentes que, en modo alguno, son anónimas y que pertenecen a nueve países entre los que, por lo sufrido al respecto, cabe citar a Afganistán, Angola, Irak y Camboya. Son fotos en blanco y negro, testimonios de injustos sufrimientos derivados de lo que la guerra ha sido, y es, en las últimas décadas.

Estamos en un mundo en blanco y negro que es en el que Gervasio Sánchez se mueve cuando el tiempo le otorga el favor de poder esperar, de pensar aquello que quiere reflejar, como buen periodista que es, él que ha hecho de la guerra su particular campo de batalla para, desde él, contar historias y despertar conciencias.

Pues bien, el otro día le escuché en una actividad promovida, en O Carballiño, dentro de una programación titulada ‘Arenteiro fotográfico’, que reúne, hasta finales de este mes, nada menos que diecisiete muestras de esta materia; todas ellas, en el Auditorio Manuel María. Gervasio Sánchez, en ese contexto, dedicó una tarde a contar el modo en que concibe la fotografía y que, siendo tan reconocido, entiende que lo básico en su aportación es lo que nos ha ido narrando, como excepcional reportero, a lo largo de más de cuarenta años, en todos aquellos conflictos en los que pudo estar presente. Y eso, en general, lo trató en color, otorgándole la viveza de aquello que, por la razón que sea, se va a traducir en matar o morir, en un dilema en el que quien mata no quiere dejar la vida y el que la pierde, más de una vez, lo hace porque no quiere matar.

En cualquier caso Gervasio Sánchez testimonió una cercanía y una sinceridad, al relatar su experiencia, digna de encomio. Es verdad que este trabajo concreto al que me he referido -‘Vidas Minadas’- lo podemos ver en un libro en el que se publica lo fotografiado pero lo que ha sido, y es, su aportación se valora de una manera muy especial si él nos la cuenta.