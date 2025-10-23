Ese tipo no es de los nuestros

La Unión Europea, con más susto que inteligencia, también es verdad, adoptó medidas de prevención ante la aparición de drones que sobrevolaban zonas de interés estratégico en su territorio, principalmente aeropuertos y espacios de interés militar. Y por hacerlas completas, señaló a Rusia como responsable de semejantes actuaciones amenazantes.

No fue esta la primera vez que se produce semejante tipo de intromisiones y denuncias, en ningún caso favorables a la coexistencia pacífica. Las hubo similares con respecto a atentados que se han producido ya más de una vez contra instalaciones -principalmente redes submarinas- para el transporte de productos energéticos y transmisión de comunicaciones.

En definitiva: la Unión Europea señala a Rusia como vecino problemático con respeto al que, por razones de simple seguridad, ha de adoptar prevenciones.

Mientras tanto, el aliado principal de la propia Unión, los Estados Unidos, socio no menos principal en la OTAN, hasta ahora su ámbito cuasi exclusivo de seguridad, busca relaciones de complicidad con Rusia respecto de sucesos bélicos que se desarrollan en las fronteras de la Unión, como el que persiste en Ucrania, sin contar con ella. O peor aún: para este tipo de tareas concierta reunirse con Putin dentro del territorio de la Unión, pero dejándola a ella fuera.

¿Qué más quieren? ¿Les parece excesivo que yo diga que, con semejante comportamiento, en absoluto resulta equivocado decir que Donald Trump no es de los nuestros? Donde nosotros, los europeos, tenemos un problema, el parece tener una oportunidad de establecer un protagonismo exclusivo, eso sí, repartiendo los costes entre todos. Paz por sumisión, ya saben.

Vladimir Putin se porta mal con nosotros. Donald Trump, también. Va siendo hora de que los europeos asumamos protagónicamente la plenitud de nuestra política de seguridad, sin confianzas cada vez menos justificadas con quien no comparte nítidamente sus objetivos. Si no queremos o no podemos hacerlo, más vale que nos disolvamos y que cada uno se busque la vida por donde pueda.