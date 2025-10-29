Así titula Tomás Cavanna Benet su nuevo libro: "Xentes de acolá”, una obra que, con la debida intención, dialoga con la denominación que Álvaro Cunqueiro - escritor al que admira profundamente y con el que, en cierto modo, se identifica - le otorgó a una suya, “Xentes de aquí e de acolá” (1971). Lo ha presentado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago siendo publicado por el Grupo Sial Pigmalión. Cuenta con un subtítulo: “Residentes eclesiales. Transeúntes impertinentes”, lo que nos aproxima a los contenidos de sus dos grandes capítulos. El primero, relativo a una monja del monasterio de San Paio de Antealtares, natural de Madrid, a un cardenal valenciano, ambos del siglo XIX, y a un cura procedente del Reino Unido, de la siguiente centuria. El segundo, en tanto, parte de la mirada de seis viajeros angloparlantes que aportan una visión atenta, también distante, de la Galicia de la segunda mitad del siglo XVIII.

Se parte, pues, del análisis de una serie de biografías, más o menos conocidas, para otorgarnos, de cada uno de ellas, una visión personal, construida desde una erudición bien laborada y una ironía que forma parte, esencial, del autor en cuestión, que tiene en otros, como Alfredo Conde y Suso de Toro, a referentes y buenos amigos.

Tomás Cavanna escribe con gracia, entremezclando atinada información, extraída de fuentes solventes, con un rico anecdotario que, sin perder el rigor que se pretende, hace la lectura, si cabe, más entretenida. El escritor procura intuir, adentrarse en esa parte de cada personaje a la que el documento no pretende acceder. Entremezcla, en esa búsqueda, la imaginación y el sentido común, aproximándonos a los rincones más oscuros, e íntimos, de una personalidad cualquiera.

El lector se encuentra en este libro, también, a muchas personalidades que son “de aquí” y que merecen, por qué no, un tratamiento similar a los “de acolá”. Por eso sería muy deseable que este autor siguiese su camino de escribir con una siguiente entrega que bien pudiera titularse “Xentes de aquí”. Sería, en definitiva, un nuevo homenaje al maestro Álvaro Cunqueiro. Y, también, a Marié Sixto, su mujer.