Le vienen dadas

La señora esta que aún está gobernando Extremadura tiene un carácter flexible. Primero le mandaron desdecirse de sus propias prédicas y formar un gobierno de coalición con VOX que, como se ha podido ir viendo, lo menos firme que tiene es la palabra. Luego, resistiendo el envite que suponía la cobarde huida del compromiso gubernamental de ese mismo grupo faccioso, para nada dispuesto a compartir riesgos electorales con el PP, Feijoo le ordena, buscando la cuadratura de un discurso antisanchista y a la vista de que tiene imposible aprobar unos presupuestos regionales sin más fuerza que la propia, insuficiente, dejarlo ya y adelantar una convocatoria electoral, para poder decirle a Sánchez, ves, Pedro, nosotros si que hacemos lo que te pedimos que hagas. Toma nota. Y ella, Guardiola, a pesar de los riesgos que comporta, va y achanta: si no está claro el futuro político en Extremadura, a ver si por lo menos puede estarlo el orgánico en el partido.

Vamos sabiendo que esta situación que se está viviendo en Extremadura también puede presentarse en otras Comunidades Autónomas, como es el caso de Castilla-León y Aragón, aunque en estas puede que los correspondientes presidentes no sean tan bien mandados y, temerosos del declive de los dos premios, el territorial y el orgánico, no quieran entrar en la operación de dejarse mostrar como ejemplo antisanchista. Feijoo tendrá que esforzarse en lograr su obediencia, aunque lo tenga difícil porque, claro, cada uno tiene sus conveniencias.

Pobre Alberto. Porque además de estas debilidades, que incluso se podrían considerar menores, tiene abiertas las del País Valenciano, por desvergüenza, y de Andalucía, por desmedida incompetencia, a las que, por lo menos en un plazo breve, antes de que entre en hervor la ira popular, tampoco parece fácil encontrarle remedio electoral. Y lo peor de todo, para él mismo, es que a nadie le importa cuales son o dejan de ser sus culpas. Ya que enseña tanto la jeta, se la parten.