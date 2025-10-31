Héctor Abad Faciolince, tragedia y esperanza

Le digo a Héctor Abad Faciolince, con el que me encuentro por segunda vez, que no creo en el destino, sólo en el azar, en la buena o en la mala suerte. Las cosas pasan, sin más. A menudo, absurdamente. Él está de acuerdo.

Poco antes de su viaje a Ucrania y de la tragedia que le sorprendió allí, y que se narra en su libro más reciente, ‘Ahora y en la ahora’ (Alfaguara), yo ya había estado en A Coruña con Faciolince, y habíamos fabulado, o eso creía yo, sobre los males del corazón, sobre la vida de ese curita basado en hechos reales que salía en su novela, que termina teniendo una vida rara, casi surreal, en la que conoce el amor y el significado de la paternidad por vez primera. ‘Salvo mi corazón todo está bien’, se titulaba, con su doble sentido. Luego supe que a Faciolince le habían operado a corazón abierto, precisamente, que había estado muerto y había resucitado, por decirlo así, y que en su novela latía tanto el corazón propio como el corazón ajeno. La literatura de Faciolince, que ama la vida, ha bordeado siempre las costuras de la muerte.

Ese círculo de la tragedia comienza en medio de la violencia de aquel tiempo en su ciudad natal, Medellín, con el asesinato de su padre, el doctor y profesor Héctor Abad Gómez, en 1987, si bien hay otros episodios trágicos en su vida anterior, y que luego contó, arrancando esa honda raíz que medra en el humus de la realidad, aunque sea una raíz amarga, en ‘El olvido que seremos’. Esta novela (su traducción) le llevó a la feria del libro de Kiev, y ahí empezó una segunda tragedia, cuando viajó con varios amigos hasta el Donbás. Leí sobre lo que les había sucedido en un artículo suyo y, como nos habíamos visto poco antes, me quedé estupefacto. El escritor se salvó por centímetros de un ataque con un misil ruso en la ciudad de Kramatorsk, mientras esperaba con sus colegas para cenar en una pizzería. Trece personas murieron, entre ellas su nueva amiga, la jovencísima escritora, que documentaba los crímenes de guerra, Victoria Amélina.

Todo eso se cuenta con escrupuloso detalle y un temblor muy cercano en ‘Ahora y en la hora’, la novela (bueno, no es precisamente una novela) que Héctor Abad Faciolince ha traído estos días a la sede de la UIMP en Galicia, en la Fundación Seoane. “He pensado mucho en todo esto, me puse enfermo después de volver a Madrid. Pensé que quizás era normal para Catalina Gómez, una periodista acostumbrada a escenarios de guerra, o para Sergio Jaramillo, que también estaba allí, el comisionado para la paz en Colombia, también acostumbrado a los escoltas y a los coches blindados. Pero ¿yo? Yo no soy un aventurero, ni un héroe. Fui a esa feria del libro con la oposición de parte de los míos, no quería moverme al Donbás desde Kiev, no quería… Pero acabé yendo. Me suceden estas cosas, no sé. Simplemente me pasan”.

Y me dice más, Abad Faciolince: “yo no creo en la providencia, ni creo en milagros, sólo creo en el azar, como tú decías antes. A mí me ocurren muchas cosas. Yo, que quisiera ser un hombre aislado y contemplativo... Un monje laico, o ateo, eso querría ser (y claro, mi apellido ayuda…)”. “Pero la muerte me ha pasado siempre muy de cerca. Hay quizás una motivación secreta por la que hacemos esto o aquello. No sé: por qué mi padre se hace matar, permite que lo diga así, aunque sé que no es exacto, porque él no quería morir. O, por qué voy yo al Donbás. Vargas Llosa me escribió y me dijo: ‘pero ¿qué se te ha perdido a ti en el Donbás?’. En fin. Como no tengo fantasía, la vida ha decidido darme argumentos”, me dice, cerrando los ojos.