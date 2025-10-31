'Mazón alegará que se despistó por el cambio de hora', por Matías Vallés

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en la situación del presidente de la Generalitat Valenciana. "Carlos Mazón vuelve a cambiar la versión sobre su ajetreada agenda gastronómica en el 29 de octubre del año pasado. En su vigésimocuarta interpretación de lo sucedido, el presidente valenciano pide que no se haga caso de ninguna de sus explicaciones anteriores, porque en realidad se despistó por el cambio de hora y no se atrevía a confesarlo".