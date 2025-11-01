Frágil tregua en la Franja de Gaza

Más de un centenar de palestinos han sido asesinados desde que el pasado martes Israel decidiese romper el alto el fuego en la Franja de Gaza. De nuevo, entre los fallecidos, tenemos que lamentar la pérdida de decenas de niños y mujeres, víctimas inocentes de un conflicto que hace tiempo superó todos los límites que marcan los Convenios de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario. El primer ministro israelí dice que las acciones de sus Fuerzas de Defensa (IDF) responden a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica contra sus soldados cerca del paso de Rafah, en los que murió al menos un militar israelí y otros miembros de sus tropas resultaron heridos. También alega Netanyahu que Hamás se ha burlado del Gobierno hebreo al haber intentado engañar a los israelíes con la entrega de un cadáver que todavía tenía pendiente, identificándolo como el de un rehén que, en realidad, ya había sido devuelto en 2023.

Con ello, dice Netanyahu, queda claro que las milicias palestinas han violado el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre; y de ahí la respuesta inmediata de su Ejército, a través de ataques “inmediatos y poderosos”. Sin embargo, pasadas unas horas, el Gobierno hebreo rectificaba, señalando que el alto el fuego continuaba en la Franja de Gaza. Y mientras esto ocurre, la población se muestra desorientada, e incapaz de confiar en quienes hablan de una paz que ellos consideran efímera e irreal. Al tiempo, Hamás alega no haber reanudado la guerra, ni provocado respuesta militar alguna. Señala que la misma noche del martes se disponía a entregar el cadáver de otro rehén, cuando Israel dio por rota la tregua. Y desde el jueves las milicias palestinas siguen entregando, a través de la Cruz Roja, más cuerpos pertenecientes a los rehenes fallecidos.

Frente a ello, Israel persiste en su vacilante repuesta militar, eso sí, con unos ataques menos ambiciosos que antes, quizá debido a la atención que está prestando Trump al devenir de los acontecimientos en la Franja y Cisjordania. El presidente estadounidense lo dejó claro: “Hamás, si se porta bien, será feliz; si no, será eliminado”. Con todo, tras los atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, recordamos varios intentos fallidos de alto el fuego. A finales de noviembre de 2023, el alto el fuego se pactó para siete días, pero apenas duró cuatro jornadas. En 2024 sólo se consiguieron parones temporales que poco o nada contribuyeron a la paz. Posteriormente, a mediados de enero de 2025, se acordó un alto el fuego que parecía más ventajoso, con intercambio de rehenes y prisioneros. Se habló también de fases; pero el Gobierno israelí enseguida continuó con sus ataques sobre Gaza. Incluso este pasado 19 de octubre el alto el fuego se vio interrumpido, cuando ya esta última tregua había sido aceptada por todas las partes, y certificada en Egipto por las principales potencias mundiales, países árabes e islámicos incluidos.

Más allá de lo acontecido esta semana, y pese al sufrimiento que el Ejercito israelí ha vuelto a imprimir en la indefensa y exhausta población palestina, no podemos ser pesimistas con respecto a un futuro sin muertes ni bombas en Palestina. Son demasiados los mandatarios y los Gobiernos que han puesto todo su empeño en esta tregua, como para que se venga abajo por unos desalmados y esporádicos ataques, o por unas letales refriegas armadas. Y es que hablamos de escaramuzas y bombardeos que, aun siendo inhumanas, desgraciadamente, siempre están presentes en todo proceso destinado a una desmilitarización, un alto el fuego, o una negociación de paz.