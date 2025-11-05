Castelao y López-Barxas

Han pasado setenta y cinco años desde que falleció Alfonso Manuel Daniel Rodríguez Castelao, allá en ese Buenos Aires, tan gallego y, también, tan nuestro. Sus restos corpóreos vendrían a Compostela en 1984, cuando Galicia era ya reconocida como nacionalidad histórica. Su pensamiento, en tanto, escrito, dibujado, pintado..., seguía, vivo, aún pasado el tiempo y, si cabe, permanecía con más fuerza que nunca, como lo está hoy porque, con Rosalía de Castro, es el referente por excelencia de toda una tierra, unas gentes, una cultura y un sentimiento.

Ahora, en este contexto, Paco López-Barxas publica Castelao entre Nós, 75 anos despois. Lo edita Teófilo Edicións y cuenta con ilustraciones de Isabel Pintado. Se trata de un libro ciertamente hermoso, cuidado, que tiene el aroma y el ser de un preciado diario escrito, desde el más allá, por el propio Castelao que nos cuenta su trayectoria hasta el día de hoy, asumiendo lo que, en relación con su persona, acaeció cuando, por méritos propios, vencía, en el día a día, a la pena del olvido.

Ahí, Paco López-Barxas -convertido en las páginas de este libro, en el propio Castelao- nos da cuenta de lo acaecido entre su propio nacimiento y este año 2025 que se conmemora; también, de lo que supuso ese círculo de amigos que se aglutinaron en torno a Nos, como auténtico hito de una generación de la que formó parte, al lado de otros gloriosos referentes de su tiempo; ahí están Risco, Losada Diéguez, Otero Pedrayo y tantos otros que, como él, quisieron forjar, entonces, un mundo nuevo para Galicia.

Es, también, López-Barxas quien selecciona diversos textos, unos en prosa; otros, de carácter poético-relativos a un Castelao admirado y respetado por todos. Además, aporta una cuidada bibliografía configurando, todo ello, un libro acorde con la grandeza de un personaje carismático, con una capacidad de liderazgo, sobre todo moral, encomiable, siendo, igualmente, un artista en el que caben admirar múltiples registros. Así es capaz de transmitir desde la ternura a la denuncia, tantas veces social, rebosando fuerza en cada trazo, siempre con lo galaico como contexto que lo explica todo.