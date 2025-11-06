¿Serás tú el siguiente?

Estimado Alberto, perdona que te de la vara otra vez, pero es que ya estoy como Mazón: ¡No puedo más! Tú también viste cómo fue el pasado lunes: pleitos persistentes, mentiras irritantes, dimisiones retrasadas y heroicidades (las tuyas) distantes. Uno de los días más desagradables que vivir se pueda. A ver quien puede querer más. Yo, ya digo, no.

Esta cosa empezó mal, se desenvolvió mal y no va a acabar bien. Porque no pensarás que el disimulo dimisionario de Mazón es el fin tranquilizador de nada; primero, ponte a echar cuentas de lo que, de acuerdo con los trámites debidos, aún le queda por adelante como Presiente de la Generalidad valenciana, sosteniendo el cabreo del personal; luego, por no dimitir del todo, imagínate su cara y la del resto del mundo inteligente cuando se asome a su escaño parlamentario, delate de todos. Esto, querido Alberto, es un sin fin.

Y mientras vaya tomando desenlace semejante vodevil, en el medio tú. Ya ves lo que dicen: que no tienes autoridad para ponerle freno, que tú también dijiste una cosa y la otra, que disimulas más de lo que hablas, que Mazón lo hizo muy bien pero que fueron a por él de cacería. Dijiste de todo. Y supongo que no distraigo tu atención si te digo que aún te queda acusación para largo. Mazón por un lado, descentrado, y en el centro tú, el nuevo culpable. Que vas de lado, vamos.

Y como colofón de este agobio, ahí te viene el acoso de VOX, que tal como avanzan las encuestas, ve cada vez más mejoradas sus expectativas electorales, a tu cuenta, claro, de modo que bien pudiera ser que también ellos, digan lo que digan, estuviesen interesados en ir ya a unas elecciones. A poco que se confirmen sus esperanzas tú serás el perdedor.

Todo va de tu cuenta: la vergüenza de Mazón, la reivindicación de la oposición y la oportunidad de VOX. Y tú, otra vez te lo digo, en el medio de la tarta, como la vela que arde. A partir de ahora, estimado amigo, ya ves, todos van a por ti. No sé si también tú deberías repensar tu propia batalla personal antes de perderla.