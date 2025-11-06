Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Posdata

Xaime Barreiro Gil

Xaime Barreiro Gil

Doctor en Economía

¿Serás tú el siguiente?

Estimado Alberto, perdona que te de la vara otra vez, pero es que ya estoy como Mazón: ¡No puedo más! Tú también viste cómo fue el pasado lunes: pleitos persistentes, mentiras irritantes, dimisiones retrasadas y heroicidades (las tuyas) distantes. Uno de los días más desagradables que vivir se pueda. A ver quien puede querer más. Yo, ya digo, no.

Esta cosa empezó mal, se desenvolvió mal y no va a acabar bien. Porque no pensarás que el disimulo dimisionario de Mazón es el fin tranquilizador de nada; primero, ponte a echar cuentas de lo que, de acuerdo con los trámites debidos, aún le queda por adelante como Presiente de la Generalidad valenciana, sosteniendo el cabreo del personal; luego, por no dimitir del todo, imagínate su cara y la del resto del mundo inteligente cuando se asome a su escaño parlamentario, delate de todos. Esto, querido Alberto, es un sin fin.

Y mientras vaya tomando desenlace semejante vodevil, en el medio tú. Ya ves lo que dicen: que no tienes autoridad para ponerle freno, que tú también dijiste una cosa y la otra, que disimulas más de lo que hablas, que Mazón lo hizo muy bien pero que fueron a por él de cacería. Dijiste de todo. Y supongo que no distraigo tu atención si te digo que aún te queda acusación para largo. Mazón por un lado, descentrado, y en el centro tú, el nuevo culpable. Que vas de lado, vamos.

Y como colofón de este agobio, ahí te viene el acoso de VOX, que tal como avanzan las encuestas, ve cada vez más mejoradas sus expectativas electorales, a tu cuenta, claro, de modo que bien pudiera ser que también ellos, digan lo que digan, estuviesen interesados en ir ya a unas elecciones. A poco que se confirmen sus esperanzas tú serás el perdedor.

Todo va de tu cuenta: la vergüenza de Mazón, la reivindicación de la oposición y la oportunidad de VOX. Y tú, otra vez te lo digo, en el medio de la tarta, como la vela que arde. A partir de ahora, estimado amigo, ya ves, todos van a por ti. No sé si también tú deberías repensar tu propia batalla personal antes de perderla.

