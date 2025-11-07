¿Raxoi, hay alguien ahí?

Brión es un hermoso municipio rural y residencial situado a 15 kilómetros de Santiago. Tiene 8.197 habitantes, según los últimos datos del INE. Entre sus grandes activos anotaré tres atendiendo a raíces históricas, espirituales, culturales y festivas: las torres de Altamira, representadas en su escudo; Santa Minia, su venerada patrona, y Bastavales, de poéticos ecos rosalinianos. Pero en los últimos tiempos hemos de añadir otro recurso municipal muy positivo, sobre todo para los compostelanos: el GES.

¿Qué es el GES de Brión? Si buceamos en su página web descubrimos que se trata de un servicio de protección civil encargado de las emergencias supramunicipales y si estamos al tanto de lo que informa este periódico, no sin estupor, nos enteramos de que este modesto servicio tuvo que actuar recientemente en varias ocasiones en la capital de Galicia, porque el de extinción de incendios de la ciudad, formado por un equipo altamente cualificado pero mal dotado, está en cuadro por falta de una adecuada gestión de sus responsables, y no puede sofocar el fuego de una sartén.

Los episodios no revestirían mayor relevancia de ser extraordinarios, pero no lo son. Ya van tres veces con Brión y algunos más con Padrón. Se han convertido en casos ordinarios porque no hay personal. O está mal organizado. Algo parecido sucede con la Policía Municipal. Recientemente el concello tuvo que pedir auxilio a la Guardia Civil para hacer simples controles de alcoholemia en el centro de la ciudad, como si la Benemérita no tuviera cosas más importantes de las que ocuparse. No vendría mal que se reclamara para afrontar, por ejemplo, la escalada de inseguridad que se respira en la ciudad, sobre todo de ocupaciones ilegales, proliferación de narcopisos, robos y peleas callejeras.

El último parche de Raxoi para taponar los agujeros fue suprimir vacaciones y obligarles a hacer horas extra a mansalva, lo cual puede chocar con lo establecido en la legislación laboral y, sin duda, con lo que de palabra defienden los partidos que conforman el bipartito gobernante -¿gobierna o está en el poder?- y es una muestra más de las contradicciones que se producen con mayor intensidad que nunca en el panorama político actual. Nunca me hubiera imaginado a BNG y CA promoviendo la realización de horas extra, castigando a los trabajadores que se niegan a realizarlas, contratando buses a una empresa privada que antes criticaban o racaneando el apoyo a las actividades de los centros socioculturales.

En Raxoi son eficaces colocando banderas, sumándose a proclamas y manifestaciones de diversa índole y organizando las fiestas de la ciudad. También en el cobro y creación de nuevas tasas impositivas. Todo ello es importante, no me cabe duda, pero hay otras cosas que debieran prevalecer o al menos dedicarles idéntico empeño. Ausente el ayuntamiento de la primera línea en lo que se conoce como grandes asuntos (meta del Camino, Universidad, Turismo, aeropuerto,…) parecía que su prioridad eran la gestión de los temas ordinarios, como las prestación servicios: agua, limpieza, ordenación del tráfico, contaminación del Sar y transporte público entre otros. Pero en esto también patina.

Los surrealistas episodios de los últimos días con los GES de Brión apagando fuegos en la ciudad y la Guardia Civil en el Ensanche haciendo soplar a conductores, junto al deterioro de gran parte de los considerados servicios propios municipales nos lleva a preguntarnos: ¿Hay alguien ahí?

No dudo de la voluntad y capacidad de los gobernantes, virtudes que se les suponen y así lo entendieron sus votantes, pero hay una cuestión de fondo que incide negativamente en la gestión. Es legítimo un gobierno de 8 miembros en una corporación de un total de 25 pero tal minoría no deja de ser una anomalía política de nefastas consecuencias. Propongo, con poca fe en que se vaya a producir, la formación de un gobierno municipal de mayoría con los cuatro socialistas expulsados y los dos fieles a Ferraz. Santiago saldría ganando.